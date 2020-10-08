В питанні підвищення тарифів поставлена крапка: чого чекати українцям

Тарифи на комунальні послуги в Україні (Колаж РБК-Україна)

Українцям розповіли, чи варто чекати підвищення комунальних тарифів найближчим часом

В Україні не планують підвищувати комунальні тарифи найближчим часом. Про це розповів міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов в інтерв'ю для РБК-Україна.

Чернишов пояснив, що зараз в Україні є кілька програм, які допомагають громадянам платити менше.

"Зараз немає підстав для підвищення комунальних тарифів. Крапка. Їх немає. Є підстави для того, щоб змінити ставлення споживачів до енергоефективності своїх будинків і дбати про це. В цьому наше міністерство може і робить відповідні кроки. Ми допомагаємо громадянам платити менше, у нас є програми для багатоквартирних будинків, наприклад, ми забезпечуємо 70% покриття витрат на термомодернізацію", - сказав міністр.

Він додав, що таке покриття витрат не є кредитом для мешканців багатоквартирних будинків.

"На практиці це виглядає так: ОСББ повинно інвестувати 30% власних коштів, 70% інвестуємо ми. Це не кредит, це допомога. Попит є, він міг би бути більше. Для того, щоб його реалізувати, потрібна згуртованість мешканців. Для багатоквартирних будинків це іноді важко зробити, це вимагає лідерства і не дуже високого рівня патерналізму в психології жителів населеного пункту або дому", - пояснив Чернишов.

Він подякував жителям України за високий рівень покриття заборгованості по комунальним послугам і зазначив, що опалювальний сезон в країні почнеться вчасно.

"Можливо, я вас здивую, але я хочу подякувати українцям за рівень розрахунків, який вони фактично забезпечують у цьому році. Він дуже високий, особливо якщо брати до уваги ситуацію з економічними наслідками, які ми відчуваємо кожен день в період пандемії. Я впевнений, що ми почнемо вчасно. Коли ми говоримо вчасно, то маємо на увазі середньодобову температуру протягом трьох діб нижче або що дорівнює +8 градусів. Водночас рішення про початок опалювального сезону приймається у кожному населеному пункті органом місцевого самоврядування. Але 8 градусів – це вже обов'язок почати опалювальний сезон - тягнути далі неможливо", - повідомив міністр.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що стало відомо, коли в Україні включать опалення.

А також розповідали про те, що у Міненерго розповіли, що буде з комунальними тарифами в Україні.