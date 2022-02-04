"Питання не вирішиться ніколи": Собчак дала сумний прогноз про Крим і пошкодувала, що її не пускають в Україну

Ситуація, як з Курилами

За словами Ксенії Собчак, відмова від Криму буде вважатися політичним програшем в очах виборців, тому ні чинний президент Росії Володимир Путін, ні будь-який наступний відмовитися від нього не зможуть.

Вона порівняла Крим з Курилами та підкреслила, що окупацію Криму підтримує більшість росіян.

"Відмова від цього буде політичним самогубством для будь-якого президента, не тільки для Путіна. І в цьому сенсі це така пастка і тупик. Це схожа ситуація, як з Курилами.

Який би демократичний не був Єльцин або будь-хто інший президент, але це питання з Курильськими островами з Японією, воно не вирішується і не вирішиться ніколи", - завила Собчак.

Примирення між Україною і РФ не буде

Собчак зізналася, що не бачить підстав для оптимізму з приводу майбутніх відносин росіян і українців і вважає, що в найближчі роки примирення очікувати не варто. Головною причиною вона вказує відсутність змін в Росії.

"На жаль, я не думаю, що в Росії політична ситуація в найближчі роки зміниться. Я думаю, що ось та сама горезвісна стабільність - вона в нашій країні буде відбуватися і далі", - вважає Собчак.

Вона висловила думку, що примирення поки неможливо навіть на побутовому рівні, і потрібен час, оскільки "дуже багато дров наламано".

"Є жертви з Вашого боку, з нашого. Зруйновані сім'ї, розділені сім'ї. Я знаю величезну кількість прикладів, коли в одній родині брати рідні перестають розмовляти один з одним, тому що мають різну позицію на тему конфліктів, що відбуваються.

Це реальні жертви, загиблі люди. Я не думаю, що це можна взяти — і швидко пробачити та забути, на превеликий жаль", - підкреслила журналістка.

Вона висловилася, що те, що відбувається між "братніми народами" – "величезна політична трагедія і катастрофа".

Мене не хочуть бачити в Україні

Ксенія Собчак шкодує, що її не хочуть бачити в Україні через незаконне відвідування окупованого Криму і вважає таке рішення невірним.

Вона пояснила, що у 2020 році змушена була відвідати Крим, як журналіст і перебувала там всього 12 годин.

"Я прилетіла брати інтерв'ю у Наталії Поклонської. Це була її принципова умова - мабуть, для того, щоб саме спровокувати мене приїхати", - сказала Собчак.

За словами журналістки, вона нібито просила про в'їзд на Кримський півострів через українську територію, але отримала відмову.

"До цього відвідування Криму, точніше невідвідування його, було для мене якоюсь внутрішньою принциповою позицією. І мені шкода, що, як я розумію, після цих відвідин мене не дуже хочуть бачити в Україні. Мені не здається, що це вірно", - заявила Собчак.

Вона нагадала, що "була єдиною людиною в статусі кандидата в президенти РФ, який відкрито говорив про те, що Крим, приєднаний до Росії – це неправильна дія щодо України".

Варто відзначити, що Ксенія Собчак потрапила в базу сайту "Миротворець" ще у 2018 році, оскільки з'ясувалося, що вона незаконно відвідувала окупований Крим у 2014.

А у 2018 році вона просила дозвіл відвідати окупований Крим з метою роботи з виборцями як кандидат у президенти РФ.