Українська співачка в інтерв'ю Собчак сказала, чий Крим: "як я можу вважати інакше?"

Популярна українська співачка ЛУНА (Крістіна Герасимова) нагадала всім своїм фанатам, що Крим - це Україна.

Про це артистка сказала під час інтерв'ю Ксенії Собчак на YouTube-каналі "Осторожно: Собчак" (щоб подивитися всі відео - проскрольте сторінку до кінця).

Що ЛУНА сказала про Крим

За словами луни, що у неї немає завдання догодити громадянам РФ своєю позицією щодо анексованого півострова.

Кадр з відео

"Коли мене запитують: "Чий Крим?", я кажу, що Крим - це Україна. У моєму розумінні це місце, куди я з самого дитинства їздила з мамою і татом", - пояснила Крістіна.

"Ми відпочивали в Гурзуфі. Я пам'ятаю дачу Чехова, Алушту, робочий куточок. Теплі спогади... Бабуся, яка мені смажила млинці, годувала ними, я пірнала в Чорне море і плавала. Як я можу вважати інакше? Для мене це так", - додала вона.

Кадр з відео

Артистка запевняє, що її слухачі з РФ "не мають особливо претензій до неї з цього приводу".

Також в інтерв'ю ЛУНА, яка дає багато концертів саме в Росії, зізналася, що пов'язує своє майбутнє з Україною і, будучи корінною киянкою в декількох поколіннях, хоче жити в українській столиці, де планує купити квартиру.

Кадр з відео

Додамо, що в інтерв'ю артистка також розповіла про причини розлучення з Юрієм Бардашем і зізналася, що зараз щаслива в нових відносинах.

А ще вона розповіла, що на останніх президентських виборах голосувала за Володимира Зеленського.

"Мені він здався симпатичним... Складний був вибір, але мені здалося це цікавим", - сказала вона.

Кадр з відео

До слова, під час розмови Собчак визнала, що в Росії немає цікавих артистів, яких можна було б назвати "музичними революціонерами".

А ось в Україні особистостей, які рухають культуру і шоу-бізнес вперед, дуже і дуже багато.