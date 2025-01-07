Они сожрут вас живьем: 5 самых опасных для туристов животных

Крокодилы

Крокодилы - еще одна смертельная угроза, которая ежегодно уносит жизни более 1 000 человек. Самые опасные виды - это нильский и морской крокодилы.

Нильские крокодилы распространены в странах Африки, таких как Кения, Уганда и Танзания, а морские - в Австралии, Индонезии и Новой Гвинее. В Австралии только за 2024 год крокодилы стали причиной не менее 5 смертей.

Эти рептилии атакуют внезапно, подстерегая жертву в воде или на берегу. Они способны мгновенно схватить человека, развивая при этом большую скорость. Туристам в регионах, где водятся крокодилы, стоит избегать купания в пресноводных водоемах и придерживаться предупреждающих знаков.

Крокодилы часто нападают на людей (фото: Freepik.com)

Медузы

Медузы, в частности ядовитые виды, ежегодно становятся причиной гибели примерно 50-100 человек. Самыми опасными являются кубомедузы, которые встречаются у берегов Австралии, Филиппин, Таиланда и Индонезии. Их мацаки содержат яд, способный вызвать паралич, сердечный приступ и даже смерть за несколько минут.

В Индонезии, например, в 2022 году было зафиксировано 20 случаев серьезных ожогов от контакта с кубомедузами, два из которых закончились летально. Особенно опасны воды во время сезона размножения этих созданий (обычно это лето). Для защиты туристам рекомендуется носить специальные гидрокостюмы или избегать заплывов в зонах, где предупреждают о медузах.

Пауки

Несмотря на свой размер, пауки могут быть смертельно опасными. Ежегодно в мире регистрируют несколько тысяч укусов ядовитых пауков, из которых несколько десятков заканчиваются смертью. Самые опасные виды - это черная вдова, паук-отшельник и австралийский паук-скрипач.

Австралия, США, Бразилия и Южная Африка - регионы, где эти создания встречаются чаще всего. Например, в Австралии зафиксировано более 40 случаев укусов пауков в 2024 году, хотя благодаря своевременному лечению летальных случаев не было.

Разнообразные пауки в экзотических странах несут угрозу для туристов (фото: Freepik.com)

Акулы

Акулы считаются одними из самых страшных хищников в мире. Каждый год в мире фиксируется примерно 80-100 нападений акул на людей, из которых около 10 случаев заканчиваются смертью. Наиболее опасными для туристов являются такие виды, как большая белая акула, тигровая акула и акула-бык.

Особенно часто нападения случаются у берегов Австралии, США (штаты Флорида и Гавайи), Южной Африки и Багамских островов. Например, в 2023 году во Флориде произошло 16 нападений, а Австралия стала местом двух смертельных случаев.

Главными причинами атак являются внезапный контакт, провокация со стороны людей или путаница, когда акулы принимают человека за добычу. Во время плавания в океане стоит избегать часов активности акул (рассвет и закат) и носить нейтральный купальный костюм, чтобы не привлекать внимание.

Змеи

Ежегодно в мире от укусов змей погибают от 80 000 до 138 000 человек, а еще несколько сотен тысяч остаются инвалидами. Самыми опасными являются кобры, тайпаны, мамбы и гремучие змеи.

Индия, Бразилия, Австралия и страны Африки - основные регионы, где встречаются эти ядовитые рептилии. Например, в Индии ежегодно фиксируется более 50 000 смертей от укусов змей. Большинство случаев случается из-за неосторожности людей, которые случайно наступают на змею или пытаются ее поймать.

Для предотвращения нападений важно носить закрытую обувь, особенно во время прогулок в джунглях, и избегать высокой травы.

Укус змеи может стать смертельным (фото: Freepik.com)