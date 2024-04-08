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Они изменят ваш организм: 6 пищевых привычек, которые нужно ввести в жизнь

Какие пищевые привычки улучшают здоровье (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Пища оказывает влияние на волосы, кожу и общее состояние организма. Поэтому стоит ввести в жизнь полезные привычки, которые будут улучшать здоровье.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает, какие пищевые привычки помогут улучшить здоровье.

При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница нутрициолога Веры Курин и сайт Центра общественного здоровья.

Список привычек

Нутрициолог назвала полезные привычки, которые нужно соблюдать:

  • есть только за физиологическим голодом
  • есть медленно, наслаждаясь каждым кусочком
  • время наедине с едой - это время для себя, никаких гаджетов
  • останавливаться, когда почти сыты
  • сложные углеводы наши лучшие друзья
  • нужно хорошо воспринимать себя в разных состояниях, ведь еда - не выход.

Тарелка здорового питания

Следует помнить, что график питания у каждого свой, но важно не пропускать именно завтрак и не ужинать менее чем за 3 часа до сна.

Также следует делать 1-2 полезных перекуса до и после обеда. Не торопитесь, ведь на трапезу нужно тратить не менее 20-30 минут, а на перекус - не менее 10 минут.

Пейте привычную воду без примесей, ориентируясь на чувство жажды. Кофе и чай лучше не употреблять во время еды.

Вместо сала или сливочного масла используйте полезные растительные масла: подсолнечное, кукурузное, льняное и оливковое.

Лучше выбирать цельнозерновой хлеб и хлебцы, макароны - из твердых сортов пшеницы, а рис нешлифованный.

Обязательно нужно употреблять фрукты и ягоды по 30 г на 2 порции в сутки.

У пожилых людей иммунитет можно усилить, если включить в питание добавки с микроэлементами и витаминами.

Сбалансированное питание важно для профилактики ряда неинфекционных заболеваний, которые можно предотвратить.

Но также следует помнить, что нарушения в рационе питания открывают путь ряду инфекционных болезней и делают организм мишенью для развития онкологических болезней.

 

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