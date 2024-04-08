Они изменят ваш организм: 6 пищевых привычек, которые нужно ввести в жизнь

Список привычек

Нутрициолог назвала полезные привычки, которые нужно соблюдать:

есть только за физиологическим голодом

есть медленно, наслаждаясь каждым кусочком

время наедине с едой - это время для себя, никаких гаджетов

останавливаться, когда почти сыты

сложные углеводы наши лучшие друзья

нужно хорошо воспринимать себя в разных состояниях, ведь еда - не выход.

Тарелка здорового питания

Следует помнить, что график питания у каждого свой, но важно не пропускать именно завтрак и не ужинать менее чем за 3 часа до сна.

Также следует делать 1-2 полезных перекуса до и после обеда. Не торопитесь, ведь на трапезу нужно тратить не менее 20-30 минут, а на перекус - не менее 10 минут.

Пейте привычную воду без примесей, ориентируясь на чувство жажды. Кофе и чай лучше не употреблять во время еды.

Вместо сала или сливочного масла используйте полезные растительные масла: подсолнечное, кукурузное, льняное и оливковое.

Лучше выбирать цельнозерновой хлеб и хлебцы, макароны - из твердых сортов пшеницы, а рис нешлифованный.

Обязательно нужно употреблять фрукты и ягоды по 30 г на 2 порции в сутки.

У пожилых людей иммунитет можно усилить, если включить в питание добавки с микроэлементами и витаминами.

Сбалансированное питание важно для профилактики ряда неинфекционных заболеваний, которые можно предотвратить.

Но также следует помнить, что нарушения в рационе питания открывают путь ряду инфекционных болезней и делают организм мишенью для развития онкологических болезней.