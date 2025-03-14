"Они уже в пути". Ученый предсказал встречу с инопланетянами и объяснил, почему это вопрос времени

"Вопрос лишь в том, когда мы заметим межзвездных путешественников, прибывающих без надлежащей визы", - заявил ученый. По его словам, депортация инопланетян на их родные экзопланеты будет крайне дорогостоящей и займет миллиарды лет при использовании обычных химических двигателей. "Нам придется научиться жить с этими инопланетянами и продвигать разнообразие и инклюзивность в галактическом контексте", - добавил он.

Ави Лоэб (фото: National Academy of Sciences, 2023)

Точность времени для понимания инопланетных технологий

Ученый также обратил внимание на проблему точности времени при интерпретации инопланетных данных. Он отметил, что Солнце образовалось в последней трети космической истории, что делает нас относительно поздними участниками межзвездных путешествий. Опытные путешественники могли вести свои межзвездные путешествия миллиарды лет.

"Представьте себе межзвездного туриста, носящего механические аналоговые часы. Такая хронометрия в лучшем случае точна в пределах 3 секунд в день, или, что эквивалентно, 30 000 лет на миллиард лет. Эта погрешность времени сопоставима с количеством времени, необходимым для перехода от одной звезды к другой с помощью химического двигателя. Межзвездные путешественники должны носить более точные часы, чтобы иметь надежную запись времени", - подчеркнул ученый.

Он отметил, что современные атомные часы обладают невероятной точностью, но задался вопросом о предельной точности, достижимой часами. По его мнению, в рамках современной физики, существует предел, связанный с планковской энергией и частотой.

Ученый также затронул философский вопрос о природе времени, предположив, что время может быть дискретным, как в компьютерной симуляции. "Если наш мир - компьютерная симуляция, как предположил философ Ник Бостром в 2003 году, то усовершенствованные часы могут в конечном итоге разрешить дискретные временные интервалы симуляции. Точные часы обнаружат физическую реальность, состоящую из снимков, в которых ничего не происходит между дискретными временными шагами", - заявил он.

Ученый выразил надежду, что инопланетные гости будут носить планковские часы, которые покажут, что время непрерывно, и мы не живем в симуляции. Он также подчеркнул культурные нюансы, связанные с измерением времени, отметив, что инопланетяне могут использовать другие системы отсчета, основанные на орбитальном периоде их родных планет.

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