Никакие они не зеленые! Ученые определили настоящий цвет инопланетян

Ученые развеяли многолетний миф, что существа с других планет должны быть зелеными. Новые исследования показывают, что если инопланетная жизнь существует, она может выглядеть совсем иначе, чем мы представляли. Исследователи применили новейшие методы анализа и пришли к неожиданным выводам.

Какого цвета могут быть инопланетяне и что на это влияет, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Что влияет на цвет инопланетян

В течение десятилетий культура и фантастика изображали инопланетян зелеными, однако эта идея не имеет научного обоснования. Цвет живых существ зависит от ряда факторов, таких как атмосфера планеты, уровень радиации, спектр излучения звезды и биохимические особенности организмов.

Ученые из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики и Кембриджского университета провели исследование, которое доказывает: существа с других планет могут иметь совершенно разные цвета в зависимости от их среды обитания.

Какой цвет инопланетян наиболее вероятен?

Исследователи изучили спектральный анализ экзопланет, уделив особое внимание тем, что могут поддерживать жизнь. Они создали компьютерные модели и определили, какие пигменты наиболее эффективны для фотосинтеза в условиях разного излучения.

Вероятные варианты цветов:

Фиолетовый или черный - если планета получает мало света или ее солнце излучает много ультрафиолета. Такой пигмент позволяет эффективнее усваивать энергию.

Красный или оранжевый - возможен на планетах с плотной атмосферой, где доминирует инфракрасное излучение.

Синий - может появиться в средах с высоким уровнем кислорода или повышенной влажностью.

Итак, хотя зеленый цвет возможен, но он далеко не единственный вариант.

Что говорят ученые?

По словам астрофизика Лиама Фитцджеральда, "идея о зеленых инопланетянах - это чисто земное предубеждение, которое опирается на знакомую нам флору. Если на другой планете доминируют другие условия, доминирующий цвет жизни будет другим".

Кроме того, ученые отмечают, что жизнь необязательно должна базироваться на хлорофилле, как на Земле. Альтернативные формы фотосинтеза могут использовать совсем другие пигменты.

Эти исследования помогают астрофизикам лучше распознавать возможные признаки жизни на других планетах. Анализ цветов поверхности экзопланет может указывать на биологическую активность и даже дать подсказку о возможных формах жизни.

Итак, в следующий раз, когда в фильмах или книгах вы увидите зеленых пришельцев, знайте: в реальности они могут выглядеть совсем иначе! Наука только начинает раскрывать тайны внеземной жизни, и впереди нас ждет еще много открытий.