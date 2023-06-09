"Они считают, что можно": Кошевой вступился за дочку, которая слушает песни на русском

Что рассказал Кошевой о дочери

Евгений сообщил, что беседу с дочкой он уже провел, но она объяснила ему, что слушает тех россиян, которые "за Украину".

"Смотри, если сейчас украинская молодежь видит, что российские артисты выступили против власти и стали "иноагентом" в России, то они считают, что их можно слушать, потому что те якобы за Украину. И наши дети просто игнорируют, что те артисты поют на русском", - ответил он Славе Демину.

Кошевой с дочерью Варварой (фото: instagram.com yalta_k)

Также Кошевой сообщил, что Варвара отлично знает украинский язык, хотя дома в семье они говорят на русском.

"Я не могу влиять на то, как она ведет соцсети. Она должна это сама понять. В школе они общаются на украинском, а дома мы общаемся, как хотим – иногда на русском, иногда на украинском", – сказал артист "Квартала".

Какие отношения у Кошевого с Варварой

Евгений признался, что отношения с дочерью какое-то время были довольно сложными. Сейчас Варвара мечтает стать певицей и собирать стадионы.

"Где-то на протяжении двух лет у нас были сложные отношения, года два", - сказал он.