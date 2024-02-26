6 неочевидных признаков, что кто-то в вас сильно влюблен
Любовь всегда выражается широкими жестами и страстными признаниями. Есть неприметные признаки, которые могут куда больше рассказать о настоящих чувствах человека.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу психолога Ирины Кулик.
Долгий взгляд
Человек, который в вас влюблен, хочет поймать ваш взгляд, смотреть на вас и исследовать.
Если человек постоянно тщательно наблюдает за всеми вашими действиями, то вы ему точно нравитесь.
Физический контакт
Если в вас кто-то влюблен, то этот человек хочет почаще прикоснуться к вам, обнять, поцеловать.
Даже если мы очень боимся контактировать с человеком, которым восхищаемся, мы маневрируем и держимся рядом, чтобы по крайней мере наблюдать.
За вами могут внимательно следить, а затем поспешно опускать глаза. Не говорить с вами, но восхищаться издалека.
Искренняя улыбка
Легкая и застенчивая улыбка может свидетельствовать об искренних чувствах.
Если кто-то влюблен в вас, он проявит настоящий интерес к вашим ежедневным занятиям, какими бы обычными они ни были.
"Случайные" встречи
Когда в вас кто-то влюблен, этот человек придумает какие-либо причины, чтобы лишний раз увидеть вас. Эти причины могут быть очень банальными, все для того, чтобы увидеть вас.
Интонация голоса
Психолог говорит, что человек, который в вас влюблен, говорит спокойным тоном, возможно, даже с ноткой волнения.
Они приносят жертвы ради вас
Настоящая любовь часто сопровождается готовностью идти на жертвы. Когда кто-то глубоко влюблен в вас, он может сделать выбор, который будет отдавать предпочтение вашим потребностям, даже если это означает выход из зоны комфорта или прекращение реализации собственных желаний.
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