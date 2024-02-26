6 неочевидных признаков, что кто-то в вас сильно влюблен

Любовь всегда выражается широкими жестами и страстными признаниями. Есть неприметные признаки, которые могут куда больше рассказать о настоящих чувствах человека.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу психолога Ирины Кулик.

Долгий взгляд

Человек, который в вас влюблен, хочет поймать ваш взгляд, смотреть на вас и исследовать.

Если человек постоянно тщательно наблюдает за всеми вашими действиями, то вы ему точно нравитесь.

Физический контакт

Если в вас кто-то влюблен, то этот человек хочет почаще прикоснуться к вам, обнять, поцеловать.

Даже если мы очень боимся контактировать с человеком, которым восхищаемся, мы маневрируем и держимся рядом, чтобы по крайней мере наблюдать.

За вами могут внимательно следить, а затем поспешно опускать глаза. Не говорить с вами, но восхищаться издалека.

Искренняя улыбка

Легкая и застенчивая улыбка может свидетельствовать об искренних чувствах.

Если кто-то влюблен в вас, он проявит настоящий интерес к вашим ежедневным занятиям, какими бы обычными они ни были.

"Случайные" встречи

Когда в вас кто-то влюблен, этот человек придумает какие-либо причины, чтобы лишний раз увидеть вас. Эти причины могут быть очень банальными, все для того, чтобы увидеть вас.

Интонация голоса

Психолог говорит, что человек, который в вас влюблен, говорит спокойным тоном, возможно, даже с ноткой волнения.

Они приносят жертвы ради вас

Настоящая любовь часто сопровождается готовностью идти на жертвы. Когда кто-то глубоко влюблен в вас, он может сделать выбор, который будет отдавать предпочтение вашим потребностям, даже если это означает выход из зоны комфорта или прекращение реализации собственных желаний.