Они должны быть обязательно! 4 недорогих датчика, которые спасут квартиру от всех неприятностей

Современные датчики позволяют вовремя предотвращать угрозы, которые могут нанести значительный ущерб вашей квартире. Они быстро реагируют на опасность и отправляют сигнал владельцу или экстренным службам.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о четырех самых полезных датчиках для защиты вашего жилья. Они могут сэкономить вам много денег на ремонте и уберечь самое дорогое.

Датчик газа

Утечка газа - одна из самых опасных угроз для любой квартиры. Невидимый и часто незаметный запах, особенно ночью, может привести к отравлению, пожару или даже взрыву. Датчик газа помогает избежать подобных ситуаций, мгновенно реагируя на повышенную концентрацию метана или пропана в воздухе.

Устройство обычно оснащено звуковой и световой сигнализацией, а некоторые модели даже могут автоматически перекрывать газоснабжение. Его легко установить на стену или потолок вблизи плиты или котла.

Лучше всего выбирать модели, которые подключаются к сети или имеют долговечный аккумулятор. Современные датчики также могут подключаться к смартфону, оповещая владельца об опасности даже на расстоянии.

Датчик протечки воды

Затопление квартиры - это не только расходы на ремонт, но и возможные конфликты с соседями. Протечка воды может начаться незаметно: из-за неисправного смесителя, протекающего бойлера или прорыва трубы.

Датчик протечки воды устанавливается на полу в ванной, кухне или возле стиральной машины. Как только он фиксирует влагу, сразу подает громкий сигнал и может даже перекрыть воду с помощью специального клапана. Некоторые модели подключаются к системе "умный дом" и присылают оповещения на телефон владельца.

Это позволяет вовремя среагировать, даже если вас нет дома. Благодаря такому простому решению можно избежать огромных затрат на ремонт и сохранить нервы.

Для защиты от воров стоит установить в доме видеокамеру (фото: Freepik.com)

Пожарная сигнализация

Возгорание в квартире может возникнуть из-за короткого замыкания, забытой свечи или даже неисправной бытовой техники. Пожарный датчик распознает дым или резкое повышение температуры и моментально подает сигнал тревоги. Это позволяет быстро отреагировать, вызвав пожарных или вовремя потушив огонь.

Датчик обычно устанавливается на потолке в кухне, коридоре или жилых комнатах. Он работает автономно от батареек и не требует сложного монтажа. Некоторые модели могут присылать уведомления на телефон владельца или интегрироваться в систему безопасности дома. Это простой и доступный способ защитить свой дом от разрушительных последствий пожара.

Сигнализация от воров

Защита от воров - важная часть безопасности жилья, особенно если вы часто бываете в отъезде. Современные системы сигнализации с камерами и датчиками движения помогают мгновенно фиксировать проникновение.

Датчики устанавливаются возле дверей, окон или в коридоре и реагируют на любое движение. Камера может записывать видео в реальном времени и отправлять его владельцу на смартфон. Если в вашей квартире кто-то появится без разрешения, система включит громкую сирену и отправит оповещение.

Многие модели поддерживают ночное видение и сохраняют видео в облачном хранилище. Благодаря такой системе вы всегда будете знать, что происходит дома, даже если находитесь за сотни километров.