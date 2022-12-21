Как вылечить ОРВИ и не оставить кучу денег в аптеке
Подхватив острое респираторное заболевание, мы обычно бежим в аптеку, чтобы накупить кучу противовирусных, различных брызгалок, сиропов, суспензий, а некоторые даже "закидываются" антибиотиками из старых запасов.
Как лечить ОРЗ, ОРВИ и простуду не за все деньги, рассказала в Instagram врач Анастасия Коваль.
Для лечения и профилактики не нужны таблетки
"Я неоднократно отмечала, что вирусные заболевания лечат симптоматически. А противовирусные - это препараты без доказанной эффективности! Даже более, сплошь и рядом противовирусные являются препаратами с доказанной неэффективностью!" - пишет врач.
Если хотите лечиться при любом ОРЗ, то:
- Проветривайте помещение
- Увлажняйте воздух
- Пейте много жидкости
Если не хотите заболеть:
- Качественно ешьте
- Пейте много жидкости
- Хорошо спите
- Поменьше нервничайте и стряхивайте
- Будьте физически активны
Врач подчеркнула, что действительно есть противовирусные, которые работают. Но это конкретный препарат для конкретного вируса. Иного не создано.
Ранее мы писали, что врач назвал детские симптомы, нуждающиеся в неотложной помощи.
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