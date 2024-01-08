"Они были и будут": Притула честно сказал, что думает об усталости от войны и тех, кто не донатит

Есть ли усталость от войны

"На фоне усталости наших военных мы в принципе не имеем права открывать клюв и говорить о том, что мы где-то устали. С другой стороны, люди не все из железа и какое-то эмоциональное выгорание присутствует, конечно", - признал Притула.

Волонтер общается с молодыми украинскими и особенно запомнил разговор с 18-летней девушкой во Львове. Она спрашивала, как ей жить и что делать, ей ведь тяжело веселиться на фоне войны.

"Даже молодежь, которая в принципе должна не задумываться там о каких-то вещах, их это давит, их это плавит, их это морально истощает. И что уж говорить о старших людях, о тех, у кого родные на фронте и тому подобное... Да, усталость от войны есть, но важно другое. Что это не та усталость, на которую рассчитывают россияне", - пояснил Притула.

Притула высказался об усталости от войны (скриншот)

Что делать с теми, кому "плевать" на войну

Также он высказался о тех людях, которые живут так, будто войны нет. По словам Притулы, такие украинцы действительно есть, но он не хочет тратить на них время.

"Они, наверное, есть, они были и они будут. Ну что теперь делать, заламывать руки или бегать за каждым этим человеком и спрашивать: "Почему ты, пень, за два года полномасштабного вторжения ни разу не задонатил"? Я уже молчу о восьми лет АТО, ООС. Есть такая категория людей, каким было, есть и будет поф*г, чтобы не случилось", - объяснил волонтер.

Что Притула думает о тех, кто не хочет донатить (фото: instagram.com/siriy_ru)

Когда украинцам жить

Притула еще раз вспомнил о девушке, которая не знает, как ей жить.

"А когда она будет это делать? И те ребята, которые воюют, они говорят мне: "Мы воюем для того, чтобы наши дети жили нормальной жизнью". Поэтому я той девочке говорил: "Вы не вините себя, живите", - рассказал волонтер.

"Да ходите на места для поцелуев в кинотеатр, идите с девушками в клуб или еще что-нибудь. Но держите всегда в голове, благодаря кому у вас есть эта возможность. Живи этой жизнью, но помни, что от тебя тоже зависит" , - добавил он.