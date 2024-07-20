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"Она влюбляла в украинскую идентичность". Христина Соловий со сцены вспомнила об Ирине Фарион

Христина Соловий (фото: instagram.com/soloviyka)
Автор: Иванна Пашкевич

Певица Христина Соловий со сцены ATLAS UNITED высказалась об Ирине Фарион, которая умерла 19 июля после совершенного покушения.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на МУЗВАР.

Подробности

Так, 20 июля Соловий приняла участие в программе фестиваля ATLAS. Во время своего выступления она сделала мощную речь о трагическом событии, которое произошло накануне - убийство Фарион.

По словам Соловий, Ирина была такой, какой украинцы боятся позволить себе быть.

"Сегодня много упоминаний начиналось со слов: Как бы мы не относились к Ирине Фарион, какой бы ни была Ирина Фарион, но... она была такой, какой мы боимся позволить себе быть", - отметила исполнительница.

"Она любила украинскую идентичность в себе так и влюбляла в нее так, как это мало кто умеет. Уважаем и помним. Ирине Фарион память", - сказала Соловий.

Что известно об убийстве Ирины Фарион

Вечером 19 июля, примерно в 19:30, неизвестный произвел выстрел в Ирину Фарион возле ее дома и скрылся.

Впоследствии Ирину Фарион доставили в больницу святого Пантелеймона с огнестрельным ранением в голову.

Ирина Фарион (фото: Getty Images)

Наталья Матолинец, руководитель анестезиологической службы Первого ТМО Львова, сообщила, что языковеду провели операцию. По ее словам, состояние пациентки критическое: глубокая мозговая кома.

Позже стало известно, что спасти Ирину не удалось. Во Львове объявлена специальная полицейская операция по задержанию преступника - план "Перехват". Поиски продолжаются.

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