7 признаков того, что вы встретили свою родственную душу

Речь идет не обязательно о романтических отношениях. Иногда мы обретаем родственную душу в подруге, родственники, партнере, и не обязательно такие отношения должны быть идеальными.

Родственную душу найти сложно, возможно, такое случится с вами раз в жизни. Поэтому важно узнать ее и уже не отпускать.

Вы чувствуете комфорт и спокойствие

С самого начала отношений присутствие этого человека давало вам чувство покоя и комфорта. Рядом с родственной душой проходит тревожность, а приходит чувство, что вы в безопасности.

Вы дополняете друг друга

Возможно, вы очень разные, но при этом уравновешиваете друг друга. Вы можете любить разные вещи, иметь разные хобби, но при этом вам всегда есть о чем поговорить. И делать это вы можете часами.

Вы чувствуете, что ваш человек

Это трудно объяснить, но у вас есть ощущение, что нашли "своего" человека. Его присутствие рядом делает ваш мир более ярким.

У вас общие ценности

Ваши жизненные принципы и ценности подходят друг другу. Вы принимаете этого человека таким, какой он есть. И хотя вы можете быть не согласны с ним, вы всегда уважаете границы и умеете найти компромиссы.

Вы видели его в радости, горе и все равно любите

Легко любить друг друга в счастье... Если же это ваш человек, вам приходилось видеть его в трудные периоды жизни и вы все равно его цените, уважаете, любите.

Вы чувствуете его боль

Вы так друг о друге беспокоитесь, что чувствуете его боль как свою, как физическую, так и эмоциональную. У вас обостряется эмпатия, когда вы рядом с этим человеком.

Вы можете быть собой

С этим человеком вы можете расслабиться и быть собой. Вы перестаете играть роль, испытывать напряжение, бояться, что вы оттолкнете его, показав свои недостатки.