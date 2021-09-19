ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

На Волині жінка повернулася додому через 4 місяці після свого похорону

Новость на русском →
Волинь, Неділя 19 вересня 2021 17:37
На Волині жінка повернулася додому через 4 місяці після свого похорону Фото: на Волині жінка повернулася додому через 4 місяці після свого похорону (pixabay.com)
Автор: Роман Мирончук

На Волині стався цікавий випадок. У селі Грушівка зникла жінка. Поліція виявила тіло схожої жінки, родичі підтвердили, що це вона. А через 4 місяці після похорону жінка повернулася додому.

Про це йдеться в сюжеті "Сьогодні".

Після зникнення жінку шукав її син. Через деякий час співробітники поліції повідомили, що знайшли вбиту жінку і потрібно приїхати на впізнання.

Родичі сказали, що це вона, адже жінка була схожого зросту і на ній був схожий одяг. Вони забрали тіло з моргу і влаштували похорон.

Через чотири місяці їм подзвонили з місцевої психіатричної лікарні і повідомили, що у них лікується Валентина Рижко. Її до них привезла швидка допомога.

У жінки був психічний розлад, і вона не могла розповісти медикам нічого про себе. Зараз Валентина почувається добре і живе з матір'ю. Але у неї немає документів, оскільки офіційно вона числиться мертвою.

У прокуратурі розповіли, що ДНК-експертиза необов'язкова, якщо тіло впізнали рідні. Тепер справу про смерть жінки, яку поховали замість Валентини, відновили.

Кого поховали?

Поліція займається цим питанням і поки тіло жінки не ідентифікували. Рідні зняли табличку з ім'ям Валентини на її могилі. Тепер там повісили інша- "Невідома особа жіночої статі".

Нагадаємо, Андрій Данилко втратив маму і не став афішувати горе.

Ми також писали про те, що в Житомирі дівчинка-підліток загинула, захищаючи матір від злочинця.

Читайте РБК-Україна в Google News
Волынская область женщина
LITE
Михайлове чудо 2021: найважливіші традиції, заборони і що потрібно обов'язково зробити
Михайлове чудо 2021: найважливіші традиції, заборони і що потрібно обов'язково зробити