На Волині жінка повернулася додому через 4 місяці після свого похорону

На Волині стався цікавий випадок. У селі Грушівка зникла жінка. Поліція виявила тіло схожої жінки, родичі підтвердили, що це вона. А через 4 місяці після похорону жінка повернулася додому.

Про це йдеться в сюжеті " Сьогодні ".

Після зникнення жінку шукав її син. Через деякий час співробітники поліції повідомили, що знайшли вбиту жінку і потрібно приїхати на впізнання.

Родичі сказали, що це вона, адже жінка була схожого зросту і на ній був схожий одяг. Вони забрали тіло з моргу і влаштували похорон.

Через чотири місяці їм подзвонили з місцевої психіатричної лікарні і повідомили, що у них лікується Валентина Рижко. Її до них привезла швидка допомога.

У жінки був психічний розлад, і вона не могла розповісти медикам нічого про себе. Зараз Валентина почувається добре і живе з матір'ю. Але у неї немає документів, оскільки офіційно вона числиться мертвою.

У прокуратурі розповіли, що ДНК-експертиза необов'язкова, якщо тіло впізнали рідні. Тепер справу про смерть жінки, яку поховали замість Валентини, відновили.

Кого поховали?

Поліція займається цим питанням і поки тіло жінки не ідентифікували. Рідні зняли табличку з ім'ям Валентини на її могилі. Тепер там повісили інша- "Невідома особа жіночої статі".