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На Волині вчителька зацькувала ученицю молодших класів: била і принижувала (відео)

STYLERЖиття    03.12.2019 - 18:37
На Волині вчителька зацькувала ученицю молодших класів: била і принижувала (відео)
На Волині вчителька зацькувала дівчинку через релігію (Колаж РБК-Україна)

У школі звинувачення в буллинге спростовують і назвали маму школярки конфліктною

У Нововолинську Волинської області, в ліцеї №1, вчителька зацькувала дівчинку через її релігійні переконання. Як розповіла мама постраждалої дівчинки, цькування почалося ще в першому класі – викладач била дитину указкою, принижувала її при інших дітях, налаштовувала проти однокласниці і це призвело до сумних наслідків – діти почали її бити. У школі факт буллінга заперечують, пише видання OBOZREVATEL.

Ірина Оселедчук, мама школярки, вважає, що цькування дитини в школі відбувається через то, що вся сім'я належить до Свідків Єгови. Після кількох конфліктів дівчинку перевели в інший клас, але потім знову її побив хлопчик.

"Що така ситуація триває з 1-го класу, дізналися з допомогою психолога. Дитина нічого не розповідала", - додала мама.

На Волині вчителька зацькувала ученицю через релігійні переконання

Однак в школі зовсім інша позиція і вони вважають, що батьки перебільшують. Маму назвали конфліктною людиною, а ситуації з побиттям на камерах не знайшли.

"У школі скрізь є відеокамери спостереження: виходять і в коридор, і на сходи. Разом з батьками переглядали відеозаписи. Ситуацію, про яку розповідає мама, не побачили. Вона і сама плутається в оповіданнях, де саме це було", - сказав директор ліцею Сергій Мороз.

Класний керівник готова подати заяву в правоохоронні органи за приниження її честі та гідності.

"Була ситуація, коли Лера прийшла в школу в бальному платті, з розпущеним волоссям і в масивних кульчиках, я просто сказала учням, щоб ходили скромно. Мама вважала, що це публічне приниження. Так, було, що простим олівцем легенько по руках пройшлася, можливо неправильно поступила, я це визнала", - зізналася Тетяна Петрівна, класний керівник.

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