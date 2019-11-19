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Викликайте екзорциста: у Києві вчителька зривалася на маленьких дітей

STYLERЖиття    19.11.2019 - 20:39
Викликайте екзорциста: у Києві вчителька зривалася на маленьких дітей
Буллінг в школі Києва (фото: колаж РБК-Україна)

Буллінг в одній з київських шкіл стався у Солом'янському районі

У Солом'янському районі Києва в школі №69 вчителька Галина Тимофєєва зривалася на учнів 1-Б класу. Відео криків вчительки потрапило в мережу. Його опублікували в Facebook-групі "БАТЬКИ SOS".

На відео чути, як жінка постійно кричить на маленьких дітей, які тільки почали навчатися в школі. При цьому є батьки, які захищають викладачку і вважають, що вона піддалася буллінгу з боку трьох учнів у класі.

Буллінг в школі Києва (відео: YouTube)

За словами Анни Баздирєвої, від постійних скарг батьків трьох учнів у класній керівниці Галини Тимофєєвої вже був напад, і вона була змушена піти у відпустку.

Викликайте екзорциста: у Києві вчителька зривалася на маленьких дітей

Скріншот

У свою чергу користувачі мережі закликають Ганну пожаліти дітей, адже на записі прекрасно чути, як вона кричить на першокласників.

  • Вчитель до цього на зоні працював? Капець... Викликайте екзорциста;
  • Вигнання диявола. Немає слів;
  • Не зміг дослухати до кінця. Заважали думки, що б я з нею зробив, якщо б вона орала так на мого дитину;
  • Чудовисько. У мене таке було у 2-3 класі. Ще лінійками билася, улюбленців любила за жд квитки. Люди з такою поведінкою не повинні працювати з людьми;
  • Дуже шкода наших діток думаєш, віддаєш їх в надійні руки вчителя, а виходить зовсім не так. Адже практично в кожній школі зараз таке ставлення до дітей;
  • У мене, дорослої людини, з перших секунд стало прискорено битися серце... Гнати треба таких вчителів подалі від дітей.

Викликайте екзорциста: у Києві вчителька зривалася на маленьких дітей

Викликайте екзорциста: у Києві вчителька зривалася на маленьких дітей

Викликайте екзорциста: у Києві вчителька зривалася на маленьких дітей

Викликайте екзорциста: у Києві вчителька зривалася на маленьких дітей

Скріншоти з Facebook

Нагадаємо, що в Запоріжжі на очах у всіх школярів вчитель побив дитину. Хлопчик голосно кричав і плакав.

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