Викликайте екзорциста: у Києві вчителька зривалася на маленьких дітей

Буллінг в одній з київських шкіл стався у Солом'янському районі
У Солом'янському районі Києва в школі №69 вчителька Галина Тимофєєва зривалася на учнів 1-Б класу. Відео криків вчительки потрапило в мережу. Його опублікували в Facebook-групі "БАТЬКИ SOS".
На відео чути, як жінка постійно кричить на маленьких дітей, які тільки почали навчатися в школі. При цьому є батьки, які захищають викладачку і вважають, що вона піддалася буллінгу з боку трьох учнів у класі.
Буллінг в школі Києва (відео: YouTube)
За словами Анни Баздирєвої, від постійних скарг батьків трьох учнів у класній керівниці Галини Тимофєєвої вже був напад, і вона була змушена піти у відпустку.
Скріншот
У свою чергу користувачі мережі закликають Ганну пожаліти дітей, адже на записі прекрасно чути, як вона кричить на першокласників.
Скріншоти з Facebook
Нагадаємо, що в Запоріжжі на очах у всіх школярів вчитель побив дитину. Хлопчик голосно кричав і плакав.