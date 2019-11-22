Носи з собою горщик: скандал з агресивною вчителькою в Києві набирає обертів

У Києві вчителька знущається над дітьми (Колаж РБК-Україна)

Батьки в шоці і розповіли про те, що відбувається в школі №69

У Києві розгорівся величезний скандал через жорстоке поводження з дітьми у школі № 69. Вчителька молодших класів, за словами батьків, знущалася над першокласниками, кричала на них, ображала і принижувала. Після того, як на захист педагога встали інші батьки, у мережі з'явився аудіозапис, що підтверджує, що жоден з уроків у 1-Б не проходить без криків.

На записі чутно, як вчителька постійно кричить на дітей і розмовляє з ними дуже грубо.

"Син каже, що ця вчителька весь час на когось кричить. Приводом для образ може стати те, що першокласник повільно читає або неправильно написав якусь букву. Чи попросив дозволу вийти в туалет. Батько однієї дитини розповідав мені, як вчителька не відпустила в туалет його шестирічного сина і сказала йому: "Носи з собою горщик. Будеш сидіти тут і все робити". Висміяла дитину перед однокласниками. Інші батьки розповідають, як вона обзивала їх дітей, як одного хлопчика буквально викинула з класу, після чого він лежав у коридорі на підлозі і плакав", - розповів виданню "Факти" батько одного з учнів 1-Б класу.

Він додав, що на записі чутно, що педагога ніхто не виводив з себе і найбільше дістається тим дітям, чиї батьки не здають гроші на потреби класу.

"На записі чутно, що вчительку ніхто не виводив з себе: діти не бавилися, не зривали урок. Вони просто повільно читали, плутали рядки. Але ж це першокласники! І вчитель своєю агресією завдає їм травми на все життя. Більше всіх від неї дістається дітям, батьки яких місяць тому відмовилися здавати гроші на не зовсім зрозумілі нам потреби", - повідомив чоловік.

У Києві вчителька молодших класів знущається над дітьми

Він пояснив, що батьків змусили здати по 150 гривень на підручники і зошити, на яких стояв штамп "Продаж заборонено, видано за рахунок держави". Після цього оголосили збір грошей на заміну лінолеуму в класі, причому в наказовому порядку. А в кошторисі, який розіслав батьківськи комітет, стояла ціна в два рази вище ринкової.

"Для мене останньою краплею став інцидент з партою. Вчителька для чогось пересадила мого сина за іншу парту, яка поламалася. Верхня частина цієї парти висіла під кутом 45 градусів, за нею неможливо було писати. Та навіть книжку не можна було поставити! Син просив, щоб його пересадили за іншу парту, але вчителька не погоджувалася. Виявляється, це тривало кілька днів, але дитина не говорила. Коли я про це дізнався, приїхав в школу і побачив наступну картину: мій син сидів за цією поламаною партою з посинілими губами і плакав. А вчитель при цьому кричала: "Так і будеш сидіти! Поламав — так і сиди тут!" Я зайшов у клас і сказав синові пересісти за нормальну парту. Вчитель на мене накинулася і стала буквально виштовхувати з кабінету. Я пішов до директора", - розповів ще одну історію батько першокласника.

Після цього скандал в школі розгорівся ще сильніше, так як деякі батьки почали захищати вчительку і заявили, що на дітей треба кричати, якщо вони не слухаються.

"У школі проводиться внутрішнє розслідування. Вчитель в даний момент на лікарняному, але з понеділка повинна вийти на роботу, і ми будемо відвідувати її уроки. Педагог пропрацювала в цій школі 30 років, це вчитель вищої категорії. Їй залишилося півтора року до виходу на пенсію. Раніше на неї не надходило подібних скарг. Але, зрозуміло, отримавши скарги від батьків і почувши аудіозапис з уроку, ми почали розслідування, до якого залучили методистів науково-методичного центру", - так прокоментував ситуацію директор школи Віктор Ужицкий.