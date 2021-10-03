Українські дайвери перемогли на чемпіонаті світу з фрідайвінгу Kaş Başka, що проходить в Каші, у турецькій Анталії. Українські спортсменки-дайвери Наталія Жаркова та Катерина Садурська здобули золоту, срібну та бронзову медалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт чемпіонату .

Змагання відбувалися за категоріями: вільне занурення, постійна вага з ластами, з моноластою, без ластів.

У жіночих змаганнях у категорії постійна вага без ластів (CNF) "золото" здобула спортсменка Наталія Жаркова з України з результатом 65 метрів, срібло - українка Катерина Садурська з результатом 55 метрів.

У категорії постійна вага з ластами (CWT-BF) Наталія Жаркова здобула бронзову медаль з результатом занурення на 94 метри, встановивши національний рекорд. У цій категорії Катерина Садурська увійшла у десятку кращих з фінальним результатом 48 метрів (фактичним 56 метрів).