На Волині прямо на ходу загорілася електричка (фото)

На Волині прямо на ходу загорілася електричка з пасажирами, через що поїзд №6394 Ковель - Сарни на перегоні Чорторийськ - Маневичі довелося зупинити. Про це повідомили у прес-службі Укрзалізниці.

Непоправні наслідки могли статися через загоряння обладнання моторної секції, однак Укрзалізниці вдалося вчасно ліквідувати пожежу, відчепити несправну моторну секцію і доставити пасажирів іншим локомотивом на станцію Маневичі.

"7 червня цього року близько 5:30 годин на перегоні Чорторийськ - Маневичі в результаті загоряння обладнання моторної секції зупинився приміський поїзд №6394 Ковель - Сарни. Постраждалих немає. Причина інциденту з'ясовується", - сказано в повідомленні.

На Волині на ходу загорілася електричка (фото: uz.gov.ua)

Також зазначається: "Силами пожежного поїзда станції Ковель та підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) пожежу ліквідовано".

Нагадаємо, що Укрзалізниця почне повертати доплачені гроші за кондиціонер, якщо він не буде працювати після офіційної скарги пасажира.

Раніше повідомлялося, що Укрзалізниця заплатить 3,6 мільйона гривень за ремонт кондиціонерів у вагонах.

Ми також писали про те, що Укрзалізниця потрапила у скандал через стан приміських електричок.