RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

На Волині виявили нашестя небезпечних комах: за ніч знищують дерево

Автор: Тетяна Самарук

У Луцькому районі Волинської області в 35 населених пунктах через нашестя білого американського метелика ввели карантин.

Про це повідомили у Луцькій районній раді.

Коли виявили шкідника

Так, на Волині шкідник з'явився у 2019 році. А вже у 2020 році запровадили карантин у 4 селах Боратинської громади. Американський метелик швидко поширюється, адже немає природних ворогів.

За словами начальниці відділу карантину рослин управління фітосанітарної безпеки Головного управління Держпродспоживслужби у Волинській області Ірина Хайдукової, шкідник є дуже небезпечним, адже за ніч він може знищити дерево. В загальному він загрожує 300 видам рослин.

"Люди лягають спати, а вранці застають повністю обплетене павутиною метелика дерево. За два таких пошкодження дерево гине. Це дуже страшний карантинний організм. Найбільш страждають власники прибудинкових територій. Вражає метелик паркові й придорожні зони", - каже Ірина.

Білий американський метелик на Волині (фото: wikipedia.org)

Як боротися з метеликами

Також вона додала, що боротися зі шкідником потрібно у травні. А саме, коли виявили павутинне гніздо, то його потрібно спалити. Потім дерево необхідно обробити пестицидами. Важливо, якщо гусінь маленька, то можуть підійти препарати для колорадського жука.

Раніше ми повідомляли, що у Бердянську туристи зняли полчища комарів.

Також ми писали, що українців почали атакувати смертельно небезпечні комахи.

Читайте РБК-Україна в Google News
насекомые