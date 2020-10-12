Лікар-садист із Києва занапастив не одне життя: названі нові жертви маніяка

У Києві орудував небезпечний маніяк (колаж: РБК-Україна)

Тренер і лікар Олексій Волков глумився над дівчатами в Києві

Київський маніяк Олексій Волков жорстоко побив дівчину в Київській області. Після чого з'ясувалося, що 33-річна Ольга Войтенко - не перша жертва лікаря і фітнес-тренера. Крім того дві дівчини загинули за нез'ясованих обставин.

Ольгу Войтенко садист жорстоко побив у своєму заміському будинку в Вишгородському районі під Києвом. Дівчина познайомилася з ним в мережі і переїхала в столицю з Донецької області. Але у відносинах виникли проблеми. Коли Ольга вирішила їх припинити, Волков накинувся на неї з кийком і побив до напівсмерті, пише Obozrevatel.

Ольга Войтенко до і після нападу

Після побиття Волков замотав дівчину в ковдру і кинув в авто. Сусідам, які вибігли на крики, сказав, що хтось напав на його дівчину, і її потрібно везти в лікарню. Тим не менш сусіди викликали поліцію. У Ольги черепно-мозкова травма, вибиті зуби, переломи рук.

Ще одну жертву садиста звуть Ася Зброцька. Вона з 2014 року намагалася розібратися з ним за допомогою правоохоронців, але справа не зрушила з мертвої точки. Зловмисник погрожував облити кислотою її дитину і спалив автомобіль. Тим не менш Волков гуляв на волі, продовжуючи калічити жінок.

Ася Зброцька, жертва Волкова

Андрій Небитов, начальник поліції Київської області, розповів, що географія дій маніяка дуже обширна, але кілька злочинів він скоїв у Києві. Поліція працює над тим, щоб об'єднати всі справи в одну.

Крім того, Волкова перевіряють ще за двома статтями - доведення до самогубства, і, можливо навіть, вбивства.

"Наш підозрюваний може бути причетний як мінімум до доведення до самогубства дівчини в 2016 році. А можливо - і до вбивства. Зараз ми проводимо слідчі дії і шукаємо свідків", - уточнив Небитов.

Одну з них звуть Вікторія Манкевич. Дівчина загинула в Києві в 2016-му, нібито викинувшись з вікна. Але в рідні версію самогубства не вірять.

Загибла в 2016 році Вікторія Манкевич

Крім Ольги Войтенко і Асі Зброцької ще кілька дівчат допомагають слідству.

Зараз Волков в Лук'янівському СІЗО, і він відмовляється співпрацювати зі слідством.

Олексій Волков

Нагадаємо, що про злодіяння фітнес-тренера стало відомо після побиття Ольги Войтенко. Він завдав дівчині важких травм.

Хто бажає допомогти Олі Войтенко, яка опинилася в дуже скрутному становищі, картка ПриватБанку 5168 7422 0391 407, Трушкіна Алевтина Миколаївна - мама Ольги.

Раніше ми писали, що у Києві маньяк чатує дівчат під під'їздом. Стало відомо, в яких місцях він "полює".