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Лікар-садист із Києва занапастив не одне життя: названі нові жертви маніяка

Київ, Понеділок 12 жовтня 2020 12:50
Лікар-садист із Києва занапастив не одне життя: названі нові жертви маніяка
У Києві орудував небезпечний маніяк (колаж: РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Тренер і лікар Олексій Волков глумився над дівчатами в Києві

Київський маніяк Олексій Волков жорстоко побив дівчину в Київській області. Після чого з'ясувалося, що 33-річна Ольга Войтенко - не перша жертва лікаря і фітнес-тренера. Крім того дві дівчини загинули за нез'ясованих обставин.

Ольгу Войтенко садист жорстоко побив у своєму заміському будинку в Вишгородському районі під Києвом. Дівчина познайомилася з ним в мережі і переїхала в столицю з Донецької області. Але у відносинах виникли проблеми. Коли Ольга вирішила їх припинити, Волков накинувся на неї з кийком і побив до напівсмерті, пише Obozrevatel.

Лікар-садист із Києва занапастив не одне життя: названі нові жертви маніяка

Ольга Войтенко до і після нападу

Після побиття Волков замотав дівчину в ковдру і кинув в авто. Сусідам, які вибігли на крики, сказав, що хтось напав на його дівчину, і її потрібно везти в лікарню. Тим не менш сусіди викликали поліцію. У Ольги черепно-мозкова травма, вибиті зуби, переломи рук.

Ще одну жертву садиста звуть Ася Зброцька. Вона з 2014 року намагалася розібратися з ним за допомогою правоохоронців, але справа не зрушила з мертвої точки. Зловмисник погрожував облити кислотою її дитину і спалив автомобіль. Тим не менш Волков гуляв на волі, продовжуючи калічити жінок.

Лікар-садист із Києва занапастив не одне життя: названі нові жертви маніяка

Ася Зброцька, жертва Волкова

Андрій Небитов, начальник поліції Київської області, розповів, що географія дій маніяка дуже обширна, але кілька злочинів він скоїв у Києві. Поліція працює над тим, щоб об'єднати всі справи в одну.

Крім того, Волкова перевіряють ще за двома статтями - доведення до самогубства, і, можливо навіть, вбивства.

"Наш підозрюваний може бути причетний як мінімум до доведення до самогубства дівчини в 2016 році. А можливо - і до вбивства. Зараз ми проводимо слідчі дії і шукаємо свідків", - уточнив Небитов.

Одну з них звуть Вікторія Манкевич. Дівчина загинула в Києві в 2016-му, нібито викинувшись з вікна. Але в рідні версію самогубства не вірять.

Лікар-садист із Києва занапастив не одне життя: названі нові жертви маніяка

Загибла в 2016 році Вікторія Манкевич

Крім Ольги Войтенко і Асі Зброцької ще кілька дівчат допомагають слідству.

Зараз Волков в Лук'янівському СІЗО, і він відмовляється співпрацювати зі слідством.

Лікар-садист із Києва занапастив не одне життя: названі нові жертви маніяка

Олексій Волков

Нагадаємо, що про злодіяння фітнес-тренера стало відомо після побиття Ольги Войтенко. Він завдав дівчині важких травм.

Хто бажає допомогти Олі Войтенко, яка опинилася в дуже скрутному становищі, картка ПриватБанку 5168 7422 0391 407, Трушкіна Алевтина Миколаївна - мама Ольги.

Раніше ми писали, що у Києві маньяк чатує дівчат під під'їздом. Стало відомо, в яких місцях він "полює".

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