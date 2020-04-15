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На Волині від коронавіруса помер 19-річний хлопець: симптомів не було

STYLERКоронавірус    15.04.2020 - 07:57
На Волині від коронавіруса помер 19-річний хлопець: симптомів не було
Коронавірус в Україні (колаж РБК-Україна)

Коронавірус в Україні став причиною смерті молодого хлопця

Коронавірус в Україні призвів до смерті 19-річного пацієнта. Ні він сам, ні медики навіть не підозрювали, що у хлопця COVID-19, поки діагноз не підтвердився лабораторно тестом, зробленим "на всякий випадок".

Зазначимо, що у значної частини хворих на коронавірус хвороба протікає саме безсимптомно. Згідно з останніми дослідженнями вчених, таких від 50 до 70%.

Інформацію про смерть молодого хлопця в Луцькому районі 14 квітня підтвердив і начальник управління охорони здоров'я Волинської ОДА Ігор Ващенюк, пише "Волинь24".

Попри молодий вік, хлопець входив у групу ризику. У нього був цукровий діабет, від ускладнень якого він і лікувався. Померлий не йшов з підозрою на коронавірус, але лікарі насторожилися і вирішили все-таки провести тест на COVID-19.

"Це пацієнт із важким цукровий діабетом. Лікувався від діабету, від ускладнень. І рентген робили, наскільки я знаю, але в останній день піднялася температура", - розповів Ващенюк.

При цьому у молодої людини не було не тільки симптомів, не було навіть контактів з хворими на коронавірус.

Нагадаємо, що у світі від коронавіруса померло вже понад 126 тисяч осіб, близько 2 мільйонів - захворіло.

Раніше ми писали, що українцям розповіли, коли чекати сплеску коронавіруса. Причому це безпосередньо залежить від свідомості самих українців.

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