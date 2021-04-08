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На Волині дві дівчинки розбилися на мотоциклі: стали відомі подробиці трагедії

Новость на русском → Волинь, Четвер 08 квітня 2021 13:29
На Волині дві дівчинки розбилися на мотоциклі: стали відомі подробиці трагедії На Волині дві сестри розбилися на мотоциклі (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

У Ковельському районі Волинської області на мотоциклі розбилися дві сестри, 15 і 13 років. Старша дівчинка не впоралася з керуванням мотоцикла Viper і влетіла в огорожу. Вона загинула на місці, а її молодша сестра потрапила в реанімацію.

Деталі розповіли пресслужбі Національної поліції у Волинській області.

Деталі ДТП

Трагедія сталася в селі Зоболоття Ковельського району. Близько 16.00 7 квітня дві дівчинки на мотоциклі влетіли в паркан. Старша загинула на місці від отриманих травм, молодшу – з численними ушкодженнями госпіталізували в лікарню.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йде слідство, і поліція з'ясовує всі обставини трагедії.

На Волині дві дівчинки розбилися на мотоциклі: стали відомі подробиці трагедії

Дві дівчинки на Волині розбилися на мотоциклі

Що відомо про постраждалу дівчинку

За даними ТСН, 13-річна дівчинка у реанімації, але знаходиться у свідомості. Вона сказала, що майже нічого не пам'ятає тільки, як поїхали кататися з сестрою, а потім – провал.

Медики говорять, що стан дитини тяжкий, у неї багато переломів.

"Це політравма, відкритий перелом стегна, переломи плечової кістки та переломи передпліччя. Крім того, є черепно-мозкова травма", - розповів начальник по медчастині Ратнівської лікарні Володимир Колотюк.

Що сталося з дівчатками напередодні ДТП

15-річна дівчинка позичила мотоцикл у свого хлопця і приїхала на ньому в школу, щоб забрати молодшу сестру після уроків. У неї прав не було, але є інформація, що дівчинка таке робить не вперше.

Цього разу на дорозі пішло не так і мотоциклістка злетіла з дороги та врізалась у паркан. Старша від удару загинула на місці, а у молодшої – численні переломи.

Обидві дівчинки були без захисних шоломів. Мама дівчаток зараз на заробітках у Польщі. Батько з сім'єю не живе. У відсутність батьків дівчаток виховувала бабуся.

Постраждалу дівчинку медики збираються відправити у Луцьк в обласну дитячу лікарню, оскільки їй належить перенести мінімум три операції.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Львові мама загиблих дівчаток вимагає покарати винуватця-француза.

А також розповідали про те, що в Одесі водій швидкої з пацієнтами заснув за кермом і влетів у таксі.

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