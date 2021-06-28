За волосся і головою об асфальт: дівчата влаштували масову бійку в центрі Києва

На кадрах видно, що після словесної перепалки і хапання за одяг, дві дівчинки опиняються на асфальті. Та, що зверху, хапає подругу за волосся і б'є об дорогу.

У процесі бійки ще одна дівчинка підбігає до сидячої на дорозі побитої і щосили б'є її ногою в спину.

"Знову на Контрактовій якась движуха неформалів з'ясовує стосунки між собою. Постійні бійки, бухі компашки, нарко-тусовки і т. д. Схоже, що порядок в цьому місці може бути тільки в наших снах", - підписано відео.

Відео: у Києві на Контрактовій площі побилися дівчата-підлітки (KyivOperativ)

Контрактова площа часто стає "ареною битви"

Нещодавно тут виник конфлікт, який швидко переріс у серйозні розборки зі стріляниною і різаниною.

Раніше в цьому ж місці невідомі накинулися і жорстоко побили хлопця, який просто заступився за свого друга. Потерпілий був госпіталізований з важкими травмами.

Тут же група чоловіків накинулася на хлопця, так як їм не сподобався його неформальний стиль.