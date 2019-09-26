У Києві побили молодого хлопця до коми: не сподобався зовнішній вигляд

У Києві хлопця побили до коми (Колаж РБК-Україна)

Потерпілі намагалися залагодити конфлікт мирним шляхом

У Києві група чоловіків накинулася на хлопця, так як їм не сподобався його неформальний стиль. Його друг встав на захист і також постраждав. Один з постраждалих на даний момент знаходиться в реанімації у важкому стані.

Як повідомляє ТСН, інцидент стався біля пам'ятника Сагайдачному у Києві. Бійка була зафіксована на камерах відеоспостереження. Руслан і Андрій разом із друзями відпочивали в центрі столиці, недалеко від Контрактової площі. До його друга почали чіплятися хлопці з іншої компанії. Вони обсипали хлопця претензіями з приводу зовнішнього вигляду.

"Вони почали наїжджати на мене за мій зовнішній вигляд: що це за зачіска? Чого так вирядився?" – розповів постраждалий. У його зовнішньому вигляді не було чогось незвичайного, він неформал і у нього чорного кольору волосся і чорного кольору одяг. У відповідь на причіпки він вів себе стримано.

"Спочатку я намагався налагодити з ними адекватний діалог, але, на жаль", - додав він і сказав, що на його захист став друг Руслан.

"Він хотів поговорити, але оскільки ці люди були в неадекватному стані, можливо, у стані наркотичного впливу, точно в сильному алкогольному стані, його ніхто слухати не став", - додала подруга потерпілого Вікторія.

У Києві побили молодого хлопця через неформального вигляду (Відео: YouTube/ТСН)

Неадекватна компанія перейшла від словесної перепалки до фізичного впливу і між молодими людьми зав'язалася бійка. Найбільше дісталося Руслану, який заступився за свого друга. Медикам довелося провести екстрену операцію.

"В результаті травми стався крововилив, який потрібно було прибирати в операційній. Негайно була виконана операція. Він знаходиться на штучній вентиляції легень та перебуває в комі", - повідомив завідувач відділенням реанімації лікарні швидкої допомоги Ігор Малиш.

Відвідувачів до Руслана не пускають, тільки мамі дозволили його провідати і то – лише на кілька хвилин.

Одного з нападників поліція вже затримала. Він намагався виїхати з Києва і його висадили з автобуса в Житомирській області. Місцезнаходження другого злочинця також встановили і на даний момент проводяться заходи щодо його затримання. Пізніше з'ясувалося, що агресивні молоді люди після бійки побили і пограбували ще одного перехожого.