У Києві розшукують неадекватів, які побили хлопця до коми: фото і прикмети

Інцидент стався на Контрактовій площі в людному місці
У Києві невідомі накинулися і жорстоко побили хлопця, який просто заступився за свого друга. Потерпілий був госпіталізований, медики провели тривалу операцію, і зараз молодий чоловік в комі. Про це передає "Київ Оперативний" на сторінці в Facebook.
Також в мережі опублікували фото хуліганів, яких розшукують правоохоронці.
Інцидент стався на Контрактовій площі в неділю, 22 вересня.
Зазначається, що неадеквати спочатку пристали до одного хлопця через його "неформальний" вигляд - зловмисникам не сподобалося, що у нього чорні фарбоване волосся та чорний одяг. За юнака заступився друг, після чого четверо кривдників накинулися на нього і по-звірячому побили.
Хлопця відправили до лікарні. Лікарі, щоб видалити гематому, під час 5-годинної операції видалили 10-15 см кістки черепа.
В інтернеті опублікували прикмети нападників.
"До речі, цих вже нападників впізнали й учасники іншого конфлікту. Біля "Фуршету" на Подолі вони також затіяли бійку з молодими людьми.
Двох з них поліція затримала, але потім чомусь відпустила", - йдеться у публікації.
У Києві хулігани побили хлопця до коми (Фото: facebook.com/KyivOperativ)
Побив п'ятьох підлітків і забрав у одного їх них окуляри.
Побив чотирьох підлітків.
Побив двох.
Нагадаємо, нещодавно у Києві на скандальному будівництві в Протасовому яру охорона побила жінку-волонтера Юлію Коненко, яка намагається не допустити вирубку дерев на цьому місці.
Як повідомлялося, раніше під Харковом в Ізюмі натовп дівчаток-підлітків побив ровесницю. Тінейджери спокійно дивилися на жорстокість і знімали те, що відбувається на телефон.