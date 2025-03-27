Волосы часто жирнеют? Трихолог назвала причину и решение проблемы

У многих людей волосы быстро "жирнеют", поэтому стоит знать, как с этим эффективно бороться. Главные причины могут скрываться в гормональном фоне, неправильном уходе или даже питании.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт The Mirror .

Почему быстро жирнеют волосы

Трихолог Анабель Кингсл рассказала, что почти половина женщин (45%) моют голову лишь два-три раза в неделю, 21% через день и лишь каждая десятая ежедневно.

Кожа головы, по сути, является продолжением кожи на лице, она избавляет мертвые клетки кожи, вырабатывает кожное сало (жир) и собирает грязь, пыль и пот.

К каждому волосяному фолликулу прикреплена сальная железа, которая также вырабатывает кожное сало, и нечастое мытье волос может привести к накоплению грязи, отмерших клеток кожи, жира и продуктов, что делает пряди дряблыми и жирными, а также закупоривает волосяные фолликулы, что может препятствовать росту волос.

По словам эксперта, основной причиной жирных волос является их недостаточное мытье. Старайтесь мыть волосы каждые два дня. Вы должны потратить на мытье примерно одну минуту, при этом тщательно массируя кожу головы, когда моете голову.

Люди часто забывают помассировать заднюю часть кожи головы. Хорошо промойте, чтобы остатки шампуня, а также грязь, жир и мертвые исчезли.

Анабель также сказала, что текстура волос может играть важную роль в жирности кожи головы. Она объяснила, что люди с более тонкими волосами, как правило, будут иметь больше волосков на сантиметр по сравнению с теми, кто имеет более густые или грубые волосы.

Это означает, что больше сальных желез производит кожного сала, поэтому у владельцев тонких волос они быстрее жирнеют.

Что сделать, чтобы волосы быстро не жирнели

Эксперт отметила, что с правильным мытьем и профессиональными средствами для типа волос вы можете избежать быстрого загрязнения.

Использование средств, которые соответствуют текстуре ваших волос, не должно иметь "побочных эффектов". Например, если они сушат волосы, то это потому, что состав продукта не дает вашим волосам то, что им нужно, а не потому, что вы чрезмерно моете волосы.

Лучший способ избавиться от жирных корней - это придерживаться правильной процедуры для волос, которая включает регулярное мытье шампунем с антимикробными свойствами и еженедельное отшелушивающее средство для кожи головы, содержащее пироктон оламин.

Ищите шампунь с мягким моющим агентом, таким как SLES (лауретсульфат натрия). Люди обычно боятся SLS в продуктах, поскольку он может вызвать раздражение. Поэтому, если у вас чувствительная кожа головы, используйте шампунь без сульфатов.

"Если у вас тонкие волосы, богатый маслом шампунь, скорее всего, утяжелит волосы и сделает их жирными и безжизненными. Кроме того, избегайте использования масел на коже головы, поскольку это не только делает волосы жирными, но и может усугубить такие заболевания, как перхоть", - объяснила трихолог.

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