Могут ли дешевые шампуни вызвать выпадение волос?
Часто можно услышать, что дешевые шампуни вредят волосам и могут вызвать выпадение. Стоит знать, какие компоненты могут влиять на здоровье волос и почему важно выбирать качественные средства.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Huffpost.
Может ли шампунь вызвать выпадение
Дерматолог Даниэль Дубин рассказал, что решающим фактором является генетика. Более дешевые шампуни, включая продукты 3 в 1 не вызывают и не ускоряют генетическую потерю волос.
Мужское облысение (андрогенетическая алопеция) коренится в генетическом профиле. Несколько генов, унаследованных от обоих родителей, определяют, как волосяные фолликулы реагируют на андрогены, в частности на дигидротестостерон (ДГТ), влияя на все - от метаболизма гормонов до чувствительности рецепторов.
Недорогие шампуни, как правило, содержат сульфаты, которые являются химическими соединениями, помогающими создать эффект пены во время мытья головы. Эти ингредиенты очень эффективны для удаления жира и грязи с волос, но иногда могут быть слишком агрессивными.
Это вспенивающее действие удаляет естественные жиры из волос и может раздражать кожу головы, что приводит к сухим и ломким волосам, которые легче ломаются. Когда волосы повреждаются, имеющееся истончение становится более выраженным, что ухудшает андрогенетическую алопецию после использования дешевых шампуней.
Сульфаты и резкие спирты, лишают кожу головы ее естественного жира, делая ее более склонной к раздражению и аллергическим реакциям.
Искусственные ароматизаторы также могут вызвать раздражение и воспаление. Длительное использование этих ингредиентов может вызвать хроническое раздражение кожи головы, что может помешать отрастанию.
Что стоит знать о дорогих средствах
Большая цена необязательно означает более высокое качество продукта. Прежде чем купить дорогой шампунь, проверьте состав, чтобы убедиться, что он не содержит раздражающих химических веществ - сульфатов, спиртов и силиконов.
К тому же шампуни, на которых написано "натуральные" по своей сути не являются лучшими - много веществ, найденных в природе, могут раздражать кожу головы.
Если новый шампунь вызывает у вас зуд или другой дискомфорт, прекратите использование на несколько недель и посмотрите, исчезнут ли симптомы.
Раздражение кожи головы может быть вызвано индивидуальной аллергией и чувствительностью к определенным ингредиентам.
На что следует обратить внимание при выборе шампуня
Выбирайте натуральные ингредиенты
Шампуни с экстрактами растений, маслами (например, кокосовое, оливковое или аргановое масло) обычно менее агрессивны для волос и кожи головы.
Подбирайте шампунь согласно типу волос
Для сухих волос лучше выбирать увлажняющие средства, для жирных - очищающие, а для чувствительной кожи головы - мягкие формулы без дополнительных ароматизаторов.
Проверяйте на отсутствие аллергенов
Если у вас чувствительная кожа головы или склонность к аллергиям, выбирайте шампунь с гипоаллергенными компонентами, не содержащими агрессивных химических соединений.
Читайте отзывы и проверяйте состав
Ознакомьтесь с отзывами пользователей и внимательно проверяйте состав, чтобы убедиться, что шампунь соответствует вашим требованиям и не содержит вредных ингредиентов.
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