Мужчина нашел капсулу времени в своем доме: ее содержание очень взбудоражило людей

Житель американского города Спрингфилд нашел под полом своего дома настоящую капсулу времени. Своей находкой он поделился в соцсетях и то, что было внутри, вызвало очень бурную реакцию у корреспондентов.

Что же было в капсуле времени, откуда она взялась и почему эти вещи в банке из-под кофе взбудоражили сеть, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на BBC.

Кто оставил капсулу времени в подвале дома

В 2024 году новый владелец дома в Спрингфилде, штат Миссури, Стивен Графф нашел необычную реликвию в подвале. Это была жестянка из-под кофе, в который были игрушки и разные безделушки из 90-х.

Он захотел найти владельца этого сокровища и разместил в социальной сети Threads фото капсулы частую и письмо, написанное 12-летним мальчиком.

И довольно быстро благодаря социальным сетям он нашел владельца этого клада по имени Натан Гедден. Уже совсем взрослый мужчина рассказал трогательную историю о ностальгии по прошлому.

В 1994 году, вскоре после Нового года, 12-летний Натан Гедден спрятал капсулу времени в подвале своего дома в Спрингфилде.

Мальчик написал письмо и сложил ценные для себя вещи в банку, а затем спрятал ее в узкое пространство между землей и первым этажом. Это место он называл "достаточно страшным местом для ребенка". А еще через полгода семья Гедден уехала из этого дома.

Почему мы так увлекаемся вещами из прошлого

По словам эксперта и профессора психологии колледжа Ле Мойна в Сиракузах в штате Нью-Йорк Кристин Батчо, ностальгия проявляется в тоске по вещам, которые были для нас важными в прошлую эпоху. А еще - это способ справиться с неопределенностью будущего и даже нашей смертностью.

"Капсула времени олицетворяет наше желание бросить вызов времени, неизбежным изменениям и невозможности бессмертия. Сохранение того, что, как мы считаем, рассказывает нашу историю, является способом передать наследие будущим поколениям", - объясняет Батчо.

42-летний Гедден был в восторге, что его капсулу времени нашли спустя 30 лет. Сейчас он живет в Техасе. Его маме и младшему брату многие написали в соцсетях.

"Мне кажется безумным, что капсулу нашли, но в то же время так трогательно видеть реакцию каждого и воспоминания, которыми они делятся. Я и не упоминал о ней целую вечность, но мне нравятся такие приятные истории", - рассказал он.

Сообщение Граффа, разыскивавшего владельца капсулы времени, набрало более 5000 лайков и 200 комментариев. Гедден перепостил тред и его публикация получила уже тысячи лайков и сотни ответов. Корреспонденты очень хотели знать, что именно он спрятал в банку из-под кофе.

Батчо объяснила, что есть два типа ностальгии. Первый - это предметы или события из нашего прошлого, а второй - вещи и события из жизни разных поколений, создающих "социально-историческую ностальгию".

"Личная ностальгия имеет некоторые преимущества. Она оживляет воспоминания о нашем жизненном опыте. Упоминания о былой жизни могут поднять настроение, напомнить нам о людях, которых мы любили и любили нас, могут утешить наше одиночество и усилить чувство смысла и цели нашей жизни", - подчеркивает эксперт.

Она добавила, что будущее, полное неопределенности, но ностальгия помогает с ней справиться.

В 2021 году Бюро международных связей с общественностью сообщило, что с начала пандемии коронавируса люди сделали столько же капсул времени, сколько за предыдущие 350 лет.

"Ностальгия смягчает стресс от изменений и укрепляет наше чувство контроля. Сохранение лучшего, что у нас есть, в капсуле времени – это способ преодолеть смертность, ведь часть нас останется в далеком будущем", – говорит Батчо.

Есть также доказательства того, что воспоминания прошлого улучшают самооценку и повышают благодарность.

Что же было в капсуле Геддена

Содержимое этой банки – яркое воплощение ностальгии по 90-м и вещам личного значения. А именно:

Фигурка Кэйси Джонса из "Черепашок-ниндзя"

Фигурка героя из мультфильма "Чудеса на виражах"

Жетоны для игры Pog and Slammer

Этикетка из упаковки сосисок Oscar Mayer Little Smokies

Игрушечная машинка

Салфетка для дезинфекции

Карточка с Муфасой и Шрамом из мультфильма "Король Лев"

Свиток с песней Be Prepared из саундтрека "Короля Льва"

Коллекционные карты футболистов с изображением Джона Рэндла, Кита Маккеллера и Кента Халла.

Фальшивая рекламная купюра в 50 долларов, которые, как сказал Гедден, ему нравилось собирать

Фотография его 10-летнего брата, которую он подписал "обнадеживающее будущее"

Ярлык от подарка

"Я положил туда предметы, с которыми любил играть в то время, но среди них есть пара вещей, которые смущают меня взрослого. Например, обертка от сосисок и спиртовая салфетка. Какому ребенку придет в голову, что их нужно положить в капсулу времени? Я люблю коллекционировать вещи, это точно", – добавил Гедден.

Однако корреспонденты упоминали эти сосиски, а также любовь к игрушкам и коллекционным картам.

Батчо говорит, что ностальгия - это часто тоска по хорошим временам. Она всегда в розовых очках, обходит негативные элементы реальной жизни и позволяет нам переживать наше прошлое лучше, чем оно было на самом деле.

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Сообщение взбудоражило сеть

Сообщение в Threads о капсуле времени возмутило коллективные воспоминания и многие начали вспоминать свое детство. И это я – яркий пример, как ностальгия может объединить людей. Гедден говорит, что иногда соцсети могут быть токсичны, но история с капсулой принесла ему много положительных эмоций.

Он выразил благодарность Граффу за сообщение и идею обнаружить его, когда он обнаружил капсулу времени.

"Было интересно поделиться этим открытием. Надеюсь, оно вдохновит других делать капсулы времени со своими детьми или самостоятельно в любом возрасте", - добавил он.