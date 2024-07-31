В храме в Тернопольской области нашли настоящую "капсулу времени": что в ней было

В селе Бышки Козовской общины Тернопольской области нашли во время ремонта храма настоящую "капсулу времени" - записку, датированную 1937 годом. Благодаря ей удалось узнать дату постройки храма. А еще во время демонтажа престола увидели мощи, залитые воском.

Священник, служащий в приходе с 1994 года, рассказал, что недавно решили в храме сделать ремонт. Церковь была построена в 30-х годах, в 1962 году ее закрыли и она 27 лет не действовала, а с 1989 года снова дверь открыла для прихожан.

И во время демонтажа престола нашли "капсулу времени" - письмо, в котором указано, когда были заложены первые камни при строительстве храма. Письмо находилось в стеклянной бутылке.

"Под камнем была специально выстроена ниша из камня, где ничто не давило на эту капсулу. Это был вид нынешнего привычного нам графина, но очень тоненькое стекло и оно уже было треснуто, почему - не знаем. Запечатано сургучовой печатью, чтобы вытащить эти вещи, графин надо было бы разбить, но поскольку стекло уже было треснуто и отвален обломок, то мы эту записку так вытащили. Она была влажной, мы разложили ее на коврик, она от солнца просохла и удалось все прочитать. А банка просто рассыпалась", - рассказал Настоятель.

Банка, в которой лежала записка (фото: Facebook/Козовский форум)

Он добавил, что храм начали строить в 1936, а первый камень для строительства заложили и освятили 9 мая 1937 года.

"Церковь посвящена в честь Воскресения Христова, а в записке говорится, что в честь Покрова Пресвятой Богородицы. И мы имеем два праздника - праздник Воскресения Христова и праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Строили церковь отец Емельян Косович, он был строительным. Архитектор - Евгений Нагорный. Николай Косович был священником. Здесь есть много фамилий. Солтис был Гринько Бескоровайный, председатель комитета - Иван Федечко, людей с фамилией Бескоровайный практически в Бышках уже нет, так же людей с фамилией Голяш уже в Бышках нет, Гайдук еще есть, Галушка - нет", - говорит священник.

Он добавил, что для истории села и определенных родов из этого села очень важно, что есть много фамилий, которых уже нет в селе. Можно узнать, какие были предки, возможно, где-то в селе остались потомки.

Часть записей из письма сохранилась, однако то, что было написано чернилами и почерком, придется восстанавливать.

Записка из капсулы, которую нашли в церкви села Бышки (Facebook/Козовский форум)

Еще во время ремонта мастера разобрали старый престол. И обрели мощи.

"Был выстроен старый престол, первый престол из кирпича, сверху деревянная крышка. Все вещи были залиты, запечатаны. Все это было накрыто престолом. Не знаю, почему так произошло, в 90 годы открыли церковь, она 27 лет была закрыта. Открыли церковь и сделали этот престол. Конечно, делая ремонт, мы решили демонтировать тот старый престол", - добавил Квасница.

В старой крышке престола было вырезано 5 ниш, где хранились эти мощи. Сверху все было залито воском, покрыто деревянной доской и цинковой жестью.

"Здесь есть мощи святого Проба и есть письмо, которое митрополит Андрей Шептицкий написал и апробировал, что это действительно мощи Святого Проба. А завершил посвящение храма Иоанн Бучко. И тут пишет: "26 июня 1938 года это посвящение состоялось". Немного эта бумага не имеет вида, нуждается в реставрации. Настоящий престол имеет места, где мощи можно хранить. В старом престоле лист был посередине, а на углах были мощи залиты в специальных нишах и у каждых мощей была иконка. Это иконки четырех евангелистов - Матфея, Луки, Иоанна и Марка", - объяснил священник.

По его словам, о евангелистах много информации, а вот святой Проб был малоизвестен. Он жил в IV веке и был епископом.

"Он малоизвестен, но все-таки я искал и есть его жизнеописание. Ибо есть святые, в общем знающие: Николай, Димитрий, Иоанн Креститель. Но Проб послужил Богу и церковь признала его святым. Должны понимать, что сколько престолов - столько и мощей. Всех великих святых - Иоанна Богослова или Иоанна Златоустого - не хватило бы на всех. Поэтому тех, кто признан святым, наша церковная власть разделяет и раздает по престолам для важности службы Божьей, чтобы можно было служить", - объяснил Михаил Квасница.

Все найденное будут хранить в церкви. Сейчас ищут реставраторов, чтобы восстановить записку и сохранить ее для потомков.