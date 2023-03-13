ua ru
Пн, 13 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Favbet Foundation передал ВСУ еще два внедорожника, квадрокоптеры и тепловизоры

Новина українською →
Понедельник 13 марта 2023 13:40
Favbet Foundation передал ВСУ еще два внедорожника, квадрокоптеры и тепловизоры Фото: Favbet Foundation передал ВСУ еще два внедорожника, квадрокоптеры и тепловизоры (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Благотворительный фонд Favbet Foundation передал Вооруженным силам Украины очередные два внедорожника для помощи на передовой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителей фонда.

Артиллерийской бригаде "Запорізька Січ" фонд передал внедорожник Hyundai Terracan. Высокопроходимый пикап Mitsubishi L-200 поступил в распоряжение подразделения, в котором служат сотрудники Favbet.

Также подразделение получило от фонда два квадрокоптера DJI Mavic 3 и два тепловизора Lynx LH15.

Favbet Foundation передал ВСУ еще два внедорожника, квадрокоптеры и тепловизоры

Напомним, при содействии Favbet Foundation ВСУ регулярно получают транспорт, средства связи, разведки, спецоборудование и другие необходимые для фронта вещи.

В общем при содействии фонда ВСУ получили более 80 автомобилей, более 60 дронов и сотни единиц высокотехнологического оборудования.

Favbet Foundation - благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

С начала полномасштабного вторжения преимущественное большинство проектов фонда ориентированы на помощь ВСУ и пострадавшим от войны людям.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины
NEWS
Лидер Китая планирует поговорить с Зеленским, - WSJ
Лидер Китая планирует поговорить с Зеленским, - WSJ
DAILY
Зачем России Бахмут "любой ценой" и почему Украина решила удерживать город
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Зачем России Бахмут "любой ценой" и почему Украина решила удерживать город