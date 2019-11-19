Володю занесло: партнерка Остапчука розповіла, чому вони не пройшли у фінал Танців з зірками

Минулого тижня півфінал шоу Танці з зірками 2019 покинула пара Володимир Остапчук та Ілона Гвоздьова. Глядачі віддали їм найменше голосів, хоча за оцінками суддей вони були на 3 місці. Гвоздєва в інтерв'ю "Фактам" розповіла, що, на її думку, завадило Остапчуку вийти у фінал танцювального шоу.

За словами танцівниці, Володимир Остапчук в один момент почав сильно думати про кубок і зовсім забув про те, що шоу – це командний проект, в якому дуже важливо взаємодіяти зі своїм партнером. І він почав думати, що сам зможе довести свою майстерність на паркеті.

Володимир Остапчук та Ілона Гвоздьова (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

Гвоздьова зазначила, що в якийсь момент глядачі відчули, що Остапчука стало занадто багато на проекті і вони перестали за нього відправляти голоси.

Ілона також заявила, що з телеведучим не говорила про це, оскільки у них були не на стільки близькі стосунки, але вона вдячна йому, оскільки Остапчук був трудоголіком і старався.

Володимир Остапчук та Ілона Гвоздьова (фото: facebook.com/pg/tanci1plus1)

"Правда, чомусь його знання виливалися в самолюбування, а не роботу в парі. Хоча, я погоджуся з думкою, що він був гідний фіналу з точки зору технічних даних. Просто його трохи занесло на хвилі успіху", - зазначила Ілона.

Вона також підкреслила, що з Володимиром у неї не склалися відносини, тому що він був сильно самозакоханий. Ілона багато разів говорила йому, що танцювати необхідно у парі, але Володимир не слухав її.

Гвоздьова зазначила, що її улюбленим номером з Отстапчуком був фокстрот у третьому ефірі. Тоді він був ліричним і розкрився для всіх трохи по-іншому.