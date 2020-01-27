Володя – не Володя: знамениті коміки відхрестилися від двійників у Криму

Відомі українські гумористи Володимир Данилець і Володимир Моїсеєнко зробили заяву про те, що вони не виступали в окупованому Криму з 2013 року. Вони прокоментували скасування своїх концертів у містах України та повідомили, що ніколи не жили в Росії.

Знамениті коміки з дуету "Кролики" Данилець і Моїсеєнко відзначили, що ніколи не підтримували окупацію Криму і не працювали там з 2013 року.

"У звинуваченнях на нашу адресу немає практично жодного слова правди. Ми ніколи не жили в Росії. Ми ніколи не працювали в Криму: ні приватні заходи, ні концерти з того моменту, як стало це робити не можна. Ми ніколи не підтримували окупацію Криму", - розповів Володимир Моїсеєнко в інтерв'ю для "112 каналу".

Артисти назвали фейком відео, на якому вони нібито скандують: "Ленін. Партія. Комсомол".

"Ось, наприклад, по Криму. Ми дійсно з 2013 року жодного концерту, жодного виступу там не дали. І навіть не відпочивали там. Але хтось якось для чогось зняв "Ленін. Партія. Комсомол". Дійсно, я, коли спочатку побачив "Невже це я? Коли це могло бути?" А потім, коли наблизив, там було ясно, що я – це не я, Володя – це не Володя. І вони хоча б готувалися до цієї брехні. Вони написали, що ми нібито давали грамоти від Йосипа Кобзона. Ну хоча б календарі подивіться: він помер у серпні 2018 року, а це було вже в жовтні. Ну, які грамоти від Кобзона? Це, по-перше. А по-друге, нас там не було. Це чистий фейк", - додав Данилець.

Коміки зізнаються, що незрозуміло, кому це потрібно і хто готує проти них такі провокації.

Український дует "Кролики" розповіли, що не виступали в Криму з 2013 року