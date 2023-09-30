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Владимир Кличко объяснил, почему "не готов умирать за Украину": сильное видео

Суббота 30 сентября 2023 15:40
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Владимир Кличко объяснил, почему "не готов умирать за Украину": сильное видео Владимир Кличко рассказал о войне в Украине (скриншот: zdf.de)
Автор: Татьяна Самарук

Украинский боксер Владимир Кличко, который находится за границей, пришел в Германии на шоу доктора Маркуса Ланца и заявил, что готов жить за Украину - и это гораздо сложнее. К тому же, бывший спортсмен рассказал, что ему часто задают этот вопрос.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт немецкой телекомпании ZDF.

По его словам, он не готов идти на фронт защищать страну от российских оккупантов. Объяснил он это тем, что хочет жить, и это сложнее, чем умереть.

"Если у тебя в руку уже есть автомат и тебя отправляют на фронт, то его ставят. Вот в чем разница между российскими и украинскими солдатами. Нет, я не готов умереть за Украину. Я готов жить за свою страну. Это сложнее, чем умереть", - сказал Кличко.

Владимир Кличко объяснил, почему &quot;не готов умирать за Украину&quot;: сильное видеоВладимир Кличко (скриншот: zdf.de)

К тому же Кличко дал четко понять, что "не все должны быть на фронте".

"Им нужна "поддержка в тылу", однако "почти каждый украинец" учится обращаться с оружием, проходит курсы по тактической медицине и как вести себя во время обстрелов", - заявил бывший спортсмен.

Украинский боксер отметил, что каждый украинец младше 60 лет должен когда-то рассчитывать на бой.

"К последнему готовят и детей. Вы адаптируетесь. Вы привыкаете к этому. Вы переходите в цифровой формат. Потому что благодаря хорошей цифровизации у человека есть возможность узнать, к чему готовится враг, и избежать трагедии", - добавил Кличко.

Владимир Кличко объяснил, почему &quot;не готов умирать за Украину&quot;: сильное видеоВладимир Кличко на шоу доктора Маркуса Ланца (скриншот: zdf.de)

Ранее мы сообщали, что Виталий Кличко расстается с супругой, с которой был в браке 26 лет.

Также Кличко рассказывал о мужественной киевлянке, которая помогает справиться с последствиями ракетных ударов РФ.

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