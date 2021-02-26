Хвиля суїцидів серед підлітків: під Полтавою знайшли двох дівчаток з порізаними зап'ястями

Двох школярок виявили біля школи у четвер, 25 лютого. Обидві восьмикласниці – мешканки села в Шишацькій громаді. Обом постраждалим по 14 років. Їх знайшли біля навчального закладу з порізаними зап'ястями та в стресовому стані. Дівчаток негайно госпіталізували до лікарні для надання медичної допомоги. Зараз їхньому життю нічого не загрожує, і вони знаходяться в задовільному стані.

Поліція почала розслідування і встановлює причини та умови, при яких школярки зважилися на такий фатальний крок.

"Зараз поліція вивчає причини та умови, що спонукали учениць 8-го класу заподіяння шкоди власному здоров'ю. За результатами перевірки ми будемо приймати відповідні правові рішення", - повідомив начальник Миргородського районного відділу поліції Андрій Тюків.

В поліції звернулися до батькам і педагогам і закликали їх бути уважними та толерантними у спілкуванні з підлітками.

"Важливо розуміти, що поведінка підлітків, пов'язане з самоушкодженням (у тому числі несуїцидальним - self-harm), частіше зустрічається серед молоді в стані стресу. Така поведінка спрямована на визначений соціальний ефект і часто є прагненням до зміни відносин, протестом проти конкретного положення речей або ситуації, прагненням звернути на себе увагу, отримати допомогу у вирішенні конфлікту або навіть самокаранням за невдачі. Пам'ятайте! Найбільше відносини дорослих і дітей псують байдужість, грубість, недовіра, брак часу і небажання спілкуватися", - йдеться в повідомленні.