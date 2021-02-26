Волна суицидов среди подростков: под Полтавой обнаружили двух девочек с порезанными запястьями

Двух школьниц обнаружили возле школы в четверг, 25 февраля. Обе восьмиклассницы – жительницы села в Шишацкой общине. Обеим пострадавшим по 14 лет. Их нашли возле учебного заведения с порезанными запястьями и в стрессовом состоянии. Девочек немедленно госпитализировали для оказания медицинской помощи. Сейчас их жизням ничего не угрожает, и они находятся в удовлетворительном состоянии.

Полиция начала расследование и устанавливает причины и условия, при которых школьницы решились на такой смертельный шаг.

"Сейчас полиция изучает причины и условия, побудившие учениц 8-го класса причинение вреда собственному здоровью. По результатам проверки мы будем принимать соответствующие правовые решения", - сообщил начальник Миргородского районного отдела полиции Андрей Тюков.

В полиции обратились к родителям и педагогам и призвали их быть внимательными и толерантными в общении с подростками.

"Важно понимать, что поведение подростков, связанное с самоповреждением (в том числе несуицидальним - self-harm), чаще встречается среди молодежи в состоянии стресса. Такое поведение направлено на определенный социальный эффект и зачастую является стремлением к изменению отношений, протестом против конкретного положения вещей или ситуации, стремлением обратить на себя внимание, получить помощь в решении конфликта или даже самонаказанию за неудачи. Помните! Больше всего отношения взрослых и детей портят равнодушие, грубость, недоверие, нехватка времени и нежелание общаться", - говорится в сообщении.