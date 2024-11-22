США планируют впервые внести жирафов в список видов под угрозой исчезновения

Правительство США впервые предлагает предоставить жирафам статус находящихся под угрозой исчезновения видов в рамках закона об исчезающих видах (Endangered Species Act). Это позволит ограничить импорт частей тел жирафов в США, включая шкуры, кости, охотничьи трофеи и другие изделия.

За последние десятилетия численность жирафов уменьшилась более чем на 40% из-за потери среды обитания, браконьерства и климатического кризиса. По состоянию на сегодняшний день в мире осталось около 69 тысяч взрослых особей, проживающих преимущественно к югу от Сахары.

Служба рыбных ресурсов и дикой природы США предлагает добавить в список пять подвидов жирафов. Ожидается, что три подвида северного жирафа получат статус находящихся под угрозой исчезновения видов, поскольку их численность снизилась на 77% с 1985 года. Еще два подвида из Восточной Африки будут признаны находящимися под угрозой.

Браконьеры часто охотятся за жирафами ради их мяса, шкур, хвостов и других частей тела, которые используются для создания ковров, аксессуаров, украшений, а также обложек для книг. В США такие изделия до сих пор активно импортируются.

Общественное обсуждение инициативы продлится до 19 февраля 2024 года. Экологи приветствуют этот шаг, но отмечают, что он давно назрел. В то же время они выражают опасения, что изменения в политической власти, в частности возможный приход к власти Дональда Трампа, могут затормозить реализацию инициативы, которая критически важна для сохранения популяции этих уникальных животных.