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США планируют впервые внести жирафов в список видов под угрозой исчезновения

Пятница 22 ноября 2024 15:49
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США планируют впервые внести жирафов в список видов под угрозой исчезновения Фото: Жирафы оказались под угрозой исчезновения (pexels)
Автор: Татьяна Веремеева

Правительство США впервые предлагает предоставить жирафам статус находящихся под угрозой исчезновения видов в рамках закона об исчезающих видах (Endangered Species Act). Это позволит ограничить импорт частей тел жирафов в США, включая шкуры, кости, охотничьи трофеи и другие изделия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

За последние десятилетия численность жирафов уменьшилась более чем на 40% из-за потери среды обитания, браконьерства и климатического кризиса. По состоянию на сегодняшний день в мире осталось около 69 тысяч взрослых особей, проживающих преимущественно к югу от Сахары.

Служба рыбных ресурсов и дикой природы США предлагает добавить в список пять подвидов жирафов. Ожидается, что три подвида северного жирафа получат статус находящихся под угрозой исчезновения видов, поскольку их численность снизилась на 77% с 1985 года. Еще два подвида из Восточной Африки будут признаны находящимися под угрозой.

Браконьеры часто охотятся за жирафами ради их мяса, шкур, хвостов и других частей тела, которые используются для создания ковров, аксессуаров, украшений, а также обложек для книг. В США такие изделия до сих пор активно импортируются.

Общественное обсуждение инициативы продлится до 19 февраля 2024 года. Экологи приветствуют этот шаг, но отмечают, что он давно назрел. В то же время они выражают опасения, что изменения в политической власти, в частности возможный приход к власти Дональда Трампа, могут затормозить реализацию инициативы, которая критически важна для сохранения популяции этих уникальных животных.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что в Украине предложили ввести запрет на разведение и продажу домашних животных в период военного положения, а также в течение пяти лет после его завершения. Соответствующая инициатива появилась в электронной петиции. Автор петиции также предлагает установить штрафы за нарушение этого запрета. Размер взыскания может составлять от 8500 до 68 000 гривен.

Также мы писали, что в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №11328, предлагающий запретить использование домашних животных в рекламе, выставках и других мероприятиях при отсутствии надлежащих условий, которые могут угрожать их здоровью. Также документ предусматривает запрет на проведение косметических операций для животных.

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