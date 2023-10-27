На Волыни дети на руках вынесли одноклассника на гору в Карпатах, чтобы осуществить его мечту

Ученики лицея в поселке Рокини Волынской области отправились на экскурсию в Карпаты. Всего в путешествие ездило 30 детей, среди них - десятиклассник Павел Липовский, который из-за болезни почти год передвигается в колесном кресле.

Как дети помогли однокласснику

По словам ученика Андрея Струбица, именно он мотивировал Павла подняться вверх, потому что тот не был уверен, что все получится.

"Мы показали ему, что мы все его донесем. Нас была достаточно большая компания. Мы его брали как рюкзак, можно сказать. Там были большие подъемы по камням. Вниз было легче спускаться, уже знали, куда становиться", - рассказывает парень.

Андрей Струбицкий (фото: suspilne.media)

Друг Павла Мирослав Карпьяк говорит, что эта экскурсия еще больше сдружила всех. Однако тяжелее всего было в конце, ведь когда поднимались на самую вершину, то сил не хватало у всех.

"Мы всегда ему помогаем и в школу доехать, и здесь по школе передвигаться, в классе", - сказал Мирослав.

Девушки морально поддерживали парней, которые несли Павла, а также взяли на себя двойной груз: еду и воду.

"Так, как наши ребята не могли взять с собой рюкзаки, то мы давали им есть и пить, когда они отдыхали. Там была очень болотистая такая местность и мы боялись, что ребята упадут вместе с Пашей", - рассказала Анна Малоока.

Анна Малоокая (фото: suspilne.media)

Что ждет парня дальше

Мама Павла Яна Липовская отметила, что парень не захотел, чтобы она сопровождала его в поездке. По ее словам, сын совершенно самостоятельный и колесное кресло - это не повод себя ограничивать во что бы то ни стало.

Павел (фото: скриншот)

К тому же в ближайшее время Павел нуждается в дорогостоящей операции, у него - спинальная мышечная атрофия.

Мама рассказала, что сейчас болезнь стремительно прогрессирует, у сына искривление позвоночника на 80%, год назад он начал передвигаться на колесном кресле. Теперь же, после осуществления одной мечты, говорит Павел, стремится воплотить другую - двигаться без боли с ровной спиной. Чтобы помочь сыну, Яна Липовская объявила сбор средств.

Мама Павла Яна Липовская (фото: скриншот)