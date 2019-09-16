Як на волах: у мережу потрапило відео жахливої дороги в Україні

По дорозі неможливо проїхати на нормальній швидкості, адже вона вся в ямах
В мережі опублікували відео траси Одеса-Мелітополь-Новоазовськ, яка знаходиться просто в катастрофічному стані. Водії, що їдуть цією дорогою, не можуть стримати злість і обурення. Місцеві жителі повідомляють, що цю трасу не ремонтували вже більше десяти років, нікому це не цікаво і не потрібно.
Ролик зі станом дороги опублікований на порталі YouTube.
Відео: Мелітополь, в'їзд з боку Херсона (YouTube)
Наголошується, що відео зняли в 15 кілометрах від Мелітополя.
Відео: Дорога в Мелітополі (YouTube)
В коментарях українці висловлюють свої емоції від побаченого.
Скріншот коментарів (YouTube)
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