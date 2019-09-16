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Як на волах: у мережу потрапило відео жахливої дороги в Україні

STYLERЖиття    16.09.2019 - 09:28
Як на волах: у мережу потрапило відео жахливої дороги в Україні
Фото: Дорога знаходиться у жахливому стані (Колаж РБК-Україна)

По дорозі неможливо проїхати на нормальній швидкості, адже вона вся в ямах

В мережі опублікували відео траси Одеса-Мелітополь-Новоазовськ, яка знаходиться просто в катастрофічному стані. Водії, що їдуть цією дорогою, не можуть стримати злість і обурення. Місцеві жителі повідомляють, що цю трасу не ремонтували вже більше десяти років, нікому це не цікаво і не потрібно.

Ролик зі станом дороги опублікований на порталі YouTube.

Відео: Мелітополь, в'їзд з боку Херсона (YouTube)

Наголошується, що відео зняли в 15 кілометрах від Мелітополя.

Відео: Дорога в Мелітополі (YouTube)

В коментарях українці висловлюють свої емоції від побаченого.

  • Навіщо потрібна машина, якщо швидкість пересування, як на волах.
  • ДТП з тяжкими наслідками виключені. Даішники з радарами - не при справах.
  • Ось ти який європейський шлях, автобан.
  • Ви хоч напишіть, де це. Адже це явно не межа міста.
  • 15 кілометрів від міста.

Як на волах: у мережу потрапило відео жахливої дороги в Україні

Скріншот коментарів (YouTube)

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