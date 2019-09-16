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Как на волах: в сеть попало видео ужасающей дороги в Украине

STYLERЖизнь    16.09.2019 - 09:28
Как на волах: в сеть попало видео ужасающей дороги в Украине
Фото: Дорога находится в ужасном состоянии (Коллаж РБК-Украина)

По дороге невозможно проехать на нормальной скорости, так как она вся в ямах

В сети опубликовали видео трассы Одесса-Мелитополь-Новоазовск, которая находится просто в катастрофическом состоянии. Водители, которые едут по этой дороге, не могут сдержать злости и негодования. Местные жители сообщают, что эту трассу не ремонтировали уже более десяти лет, никому это не интересно и не нужно.

Ролик с состоянием дороги опубликован на портале YouTube.

Видео: Мелитополь, въезд со стороны Херсона (YouTube)

Отмечается, что видео сняли в 15 километрах от Мелитополя.

Видео: Дорога в Мелитополе (YouTube)

В комментариях украинцы высказывают свои эмоции от увиденного.

  • Зачем нужна машина, если скорость передвижения, как на волах.
  • ДТП с тяжелыми последствиями исключены. Гаишники с радарами - не при делах.
  • Вот ты какой европейский шлях, автобан.
  • Вы хоть напишите, где это. Ведь это явно не черта города.
  • 15 километров от города.

Как на волах: в сеть попало видео ужасающей дороги в Украине

Скриншот комментариев (YouTube)

Как мы ранее писали, в Сумах женщина на Lexus проклинала полицейских, которые ее остановили за нарушение ПДД. Теперь стало известно, кто же оказался за рулем дорогого автомобиля.

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