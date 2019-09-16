Как на волах: в сеть попало видео ужасающей дороги в Украине

По дороге невозможно проехать на нормальной скорости, так как она вся в ямах
В сети опубликовали видео трассы Одесса-Мелитополь-Новоазовск, которая находится просто в катастрофическом состоянии. Водители, которые едут по этой дороге, не могут сдержать злости и негодования. Местные жители сообщают, что эту трассу не ремонтировали уже более десяти лет, никому это не интересно и не нужно.
Ролик с состоянием дороги опубликован на портале YouTube.
Видео: Мелитополь, въезд со стороны Херсона (YouTube)
Отмечается, что видео сняли в 15 километрах от Мелитополя.
Видео: Дорога в Мелитополе (YouTube)
В комментариях украинцы высказывают свои эмоции от увиденного.
Скриншот комментариев (YouTube)
Как мы ранее писали, в Сумах женщина на Lexus проклинала полицейских, которые ее остановили за нарушение ПДД. Теперь стало известно, кто же оказался за рулем дорогого автомобиля.
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