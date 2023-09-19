На вокзале во Львове появилась озадачившая горожан скульптура: что там установили (фото)

На львовском вокзале установили новую скульптуру. Жители и гости города сразу заметили инсталляцию, однако ее внешний вид их несколько озадачил...
О новом произведении искусства рассказывает львовское издание "Високий замок".
В социальных сетях украинцы и львовяне, в частности, активно делились своими мыслями по поводу инсталляции. В основном пользователи не понимали смысл произведения и шутили:
Скульптура "Прямостоячий" (фото: wz.lviv.ua)
На самом деле скульптура является креативной работой львовского художника Владимира Семкива "Прямостоячий", изготовленная из алюминиевого сплава и стали. Ее установили в рамках Львовской недели скульптуры, которая состоится с 20 сентября по 11 октября.
Скульптор изготовил "Прямостоячего" еще в 2018 году. Инсталляция символизирует устойчивость человека, несмотря на катаклизмы. Кроме того, к характеристике этого произведения приписали еще "несокрушимый дух украинцев, твердую веру в победу".
Ранее во Львове уже устанавливали отдельные скульптуры из серий работ. Одной из них стала "Впевнена", которая не пришлась по душе львовянам из-за пышных форм.
"Скульптура должна вызывать эмоции - в этом ценность искусства. Ее (скульптуру "Впевнена" - ред.) фотографируют, рассматривают, но такого интереса, как во Львове, она никогда и нигде не вызывала. Во Львове очень распространена демократическая дискуссия вокруг искусства, поэтому мы сознательно понимали, что именно эта скульптура будет предметом диалога и обсуждения", - рассказывал куратор проекта "Скульптурный маршрут" и художник Павел Гудимов.
Работа "Впевнена", вызвавшая много споров в обществе (фото: wz.lviv.ua)
"Разделение коллекции на отдельные элементы несколько обесценивает идею и вызывает недоразумение. Так произошло со скульптурой "Впевнена" Василия Корчевого, которую одиноко выставили в одном из парков Львова. Теперь "Прямостоячий" на вокзале во Львове", - написал он.
Ранее мы рассказывали о другой скульптуре возле Оперного театра во Львове, которая смутила горожан.
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