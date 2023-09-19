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На вокзале во Львове появилась озадачившая горожан скульптура: что там установили (фото)

Во Львове установили необычную скульптуру (фото: Getty Images)
Автор: Юлия Гаюк

На львовском вокзале установили новую скульптуру. Жители и гости города сразу заметили инсталляцию, однако ее внешний вид их несколько озадачил...

О новом произведении искусства рассказывает львовское издание "Високий замок".

Что думают пользователи

В социальных сетях украинцы и львовяне, в частности, активно делились своими мыслями по поводу инсталляции. В основном пользователи не понимали смысл произведения и шутили:

  • Заходиш на вокзал, а перед тобою це... Скульптура чи пам'ятник без голови, але з "господарством"
  • Чим думали? Що символізує?
  • Не дороблений, напевно...
  • Може, якийсь символ означає? Зараз стільки нової інформації з різних запитань
  • Мабуть, перевозять кудись. А на висоті, що те, що є не вкрали, бо голова та руки в когось вдома вже

Скульптура "Прямостоячий" (фото: wz.lviv.ua)

"Прямостоячий" на вокзале

На самом деле скульптура является креативной работой львовского художника Владимира Семкива "Прямостоячий", изготовленная из алюминиевого сплава и стали. Ее установили в рамках Львовской недели скульптуры, которая состоится с 20 сентября по 11 октября.

Скульптор изготовил "Прямостоячего" еще в 2018 году. Инсталляция символизирует устойчивость человека, несмотря на катаклизмы. Кроме того, к характеристике этого произведения приписали еще "несокрушимый дух украинцев, твердую веру в победу".

Ранее во Львове уже устанавливали отдельные скульптуры из серий работ. Одной из них стала "Впевнена", которая не пришлась по душе львовянам из-за пышных форм.

"Скульптура должна вызывать эмоции - в этом ценность искусства. Ее (скульптуру "Впевнена" - ред.) фотографируют, рассматривают, но такого интереса, как во Львове, она никогда и нигде не вызывала. Во Львове очень распространена демократическая дискуссия вокруг искусства, поэтому мы сознательно понимали, что именно эта скульптура будет предметом диалога и обсуждения", - рассказывал куратор проекта "Скульптурный маршрут" и художник Павел Гудимов.

Работа "Впевнена", вызвавшая много споров в обществе (фото: wz.lviv.ua)

Блогер Олег Васильев в своем Facebook отметил, что лучше устанавливать всю коллекцию работ, ведь так главная мысль лучше воспринимается.

"Разделение коллекции на отдельные элементы несколько обесценивает идею и вызывает недоразумение. Так произошло со скульптурой "Впевнена" Василия Корчевого, которую одиноко выставили в одном из парков Львова. Теперь "Прямостоячий" на вокзале во Львове", - написал он.

Ранее мы рассказывали о другой скульптуре возле Оперного театра во Львове, которая смутила горожан.

Смотрите также, как выглядит уникальный парк развлечений для детей с инвалидностью во Львове.

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Львов