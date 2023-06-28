Розходимося, зради нема. Во Львове раскрыли тайну странной скульптуры возле Оперного театра

Возле Оперного театра во Львове появилась загадочная скульптура обнаженного мужчины, которая поддерживает стену. Этот таинственный перфоманс вызвал много разговоров среди жителей Львова и гостей города.

Тайну этой странной скульптуры, о которой "гудит" весь Львов, раскрыл на своей странице в Facebook мэр Андрей Садовой.

Что за скульптура взбудоражила Львов

Скульптура обнаженного мужчины, который поддерживает стены Оперного театра в центре города появилась неожиданно. И никакой информации о ней не было. В социальных сетях сразу же разгорелись споры о целесообразности такого перфоманса во время войны, начались вопросы о том, кто финансировал это произведение искусств.

"Об этой художественной провокации уже гудит почти весь Львов. Великан, который держит Оперный, не оставляет равнодушным, а значит выполняет свою работу хорошо. Скульптура мужчины "Мистера Арбитриума" толкает и держит. Это то, что должна делать культура - сегодня и всегда", - написал мэр Львова.

Он рассказал, что итальянский художник Эмануеле Джианнелли своим произведением решил поддержать украинцев и привез скульптуру великана во Львов. Локацию выбрали символическую, так как скульптура в прямом смысле поддерживает Оперный театр, а вместе с ним украинское искусство и культурное наследие.

По словам Садового, глядя на эту скульптуру можно найти много смыслов, но идея одна - поддержка и привлечение внимания к Украине и войне.

Он добавил, что город на перевозку и установку скульптуры не потратил ни копейки - это был подарок.

"И еще одно. Город не потратил на транспортировку и установку скульптуры ни копейки", - подчеркнул глава города.

"Я думаю о тех украинских художниках, которые погибли, страдают или не могут работать над своими культурными проектами, даря красоту мысли своему государству и всему миру. Выражаю свою надежду на скорейшее присоединение Украины к Европейскому сообществу и хочу, чтобы это услышали не как от художника из Италии, а художника из Европы. Я рад, что мой великан является символом поддержки, которую весь мир хочет предоставить украинцам", - рассказал о великане автор скульптуры.

Необычная скульптура возле Оперного театра взбудоражила Львов. Фото: Роман Балук

Реакция на новую скульптуру

Реакция на новое произведение искусства возле Оперного театра у львовян неоднозначная. Кому-то "Мистер Арбитриум" пришелся по вкусу, а кто-то считает, что ему там не место.