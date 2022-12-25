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"Вокзал превратится во что-то удивительное": УЗ приготовила сюрприз в Киеве

Укрзализныця на вокзале в Киеве готовит сюрприз к Рождеству (фото: t.me/UkrzalInfo)
Автор: Светлана Мащенко

Укрзализныця анонсировала невероятный сюрприз для жителей и гостей Киева в честь Рождества Христова 25 декабря.

Об этом говорится в сообщении перевозчика в Telegram.

Что изменится?

Вечером 25 декабря Центральный вокзал в столице переживет чудесные метаморозы.

"Всех ждет сюрприз: наш вокзал снаружи превратится во что-то удивительное!" – говорится в сообщении.

Кроме того, в вестибюле зазвучат украинские колядки.

"Железному Рождеству с Укрзализныцей быть! Сегодня в вестибюле Центрального вокзала Киева, рядом с елкой, группа ""Щука-Риба" споет колядки", – анонсировали в пресс-службе УЗ.

На вокзале Киева будут звучать колядки (фото: t.me/UkrzalInfo)

Так выглядит елка на вокзале в Киеве:

Фото: t.me/UkrzalInfo

Когда можно увидеть действо

В УЗ объявили такой "план на вечер".

"В 18:30 собираемся на площади возле Центрального вокзала Киева и восхищаемся. В 19:30 идем петь колядки в вестибюль вокзала", – добавили в Укрзализныце.

Раньше мы писали, что в Украине запускают новогодний ретро-поезд.

Также читайте, будут ли в Киеве пышно отмечать Новый год.

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КиевУкрзализныця