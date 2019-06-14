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Хотіли вбити цілу родину: бойовики "ДНР" атакували мирних жителів

STYLERПодії    14.06.2019 - 15:57
Хотіли вбити цілу родину: бойовики "ДНР" атакували мирних жителів
Обстріл Мар'їнки - бойовики поранили дитину (колаж: РБК-Україна)

В результаті обстрілу житлового будинку в Мар'їнці до лікарні потрапило кілька людей

Обстріл житлового будинку в Мар'їнці бойовиками так званої "ДНР" стався вранці, 14 червня. В результаті атаки постраждало, за різними даними, від чотирьох до п'яти осіб, серед яких дитина. Про це повідомили в прес-службі поліції Донецької області.

Журналіст Андрій Дубчак опублікував на своїй Facebook-сторінці фото наслідків обстрілу будинку в Мар'їнці по вулиці Шевченка, де проживає сім'я з семи чоловік. Відомо про поранення чотирьох з них.

Хотіли вбити цілу родину: бойовики &quot;ДНР&quot; атакували мирних жителів

Обстріл Мар'їнки - бойовики поранили дитину (фото: facebook.com/andriy.dubchak)

Мирні жителі отримали поранення різного ступеня тяжкості. У найважчому стані перебуває 86-річний дідусь, 9-річна дівчинка отримала контузію - вона не чує на одне вухо, у неї поранення живота і голови.

Хотіли вбити цілу родину: бойовики &quot;ДНР&quot; атакували мирних жителів

Обстріл Мар'їнки (фото: facebook.com/andriy.dubchak)

Також до лікарні потрапила 30-річна та 57-річна жінки.

Хотіли вбити цілу родину: бойовики &quot;ДНР&quot; атакували мирних жителів

Обстріл Мар'їнки (фото: facebook.com/andriy.dubchak)

Зазначимо, що ще два будинки по вулиці Шевченка та вулиці Героїв Чорнобиля були обстріляні снарядками 122 мм самохідної артилерійської установки (САУ).

Хотіли вбити цілу родину: бойовики &quot;ДНР&quot; атакували мирних жителів

Обстріл Мар'їнки (фото: facebook.com/andriy.dubchak)

Нагадаємо, Збройні сили України знищили п'ятьох розвідників окупантів. У мережу потрапили фото і дані ліквідованих бойовиків.

Також ми писали про те, що в мережу виклали фото кладовища Донецьке море в окупованому Донецьку. Там є спеціальна зона, де поховані "високопоставлені" бойовики: Олександр Захарченко, Гіві, Моторола та інші.

Раніше ми повідомляли, що прес-секретар Володимира Зеленського Юлія Мендель оскандалилася заявою про Збройні сили України.

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