На Донбасі загинув український військовий

Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Бойовики 13 разів порушили перемир’я

У районі проведення операції Об‘єднаних сил на Донбасі 14 серпня збройні формування Російської Федерації та її найманці 13 разів порушили режим припинення вогню, загинув український військовий. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на штаб ООC у Facebook.

Противник обстрілював позиції Об'єднаних сил із заборонених мінськими угодами мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики здійснили дев'ять обстрілів: неподалік Пісків; поблизу Лебединського; тричі в районі Гнутового; двічі неподалік Лебединського та поблизу Водяного та Миколаївки.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 4 обстріли позицій Об'єднаних сил: поблизу Південного з напрямку шахти імені Гагаріна; неподалік Новолуганського та в районі Зайцевого; поблизу Хутора Вільного.

Нагадаємо, за даними української розвідки, у бойовиків на Донбасі вилучають російські паспорти, щоб запобігти дезертирству.