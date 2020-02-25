Бійці ВСУ героїчно "зачистили" атаку ворога: фото успішної операції

Українські військові показали, як знищили ворога
Українські захисники показали, як відбили одну з ворожих атак на Донбасі. Військова операція допомогла попередити наступ на позиції бойовиків Збройних сил України. Про це повідомили на сторінці "Повернись живbv" в Facebook і опублікували фото.
"За їхніми плечима не один вихід на ворожі позиції. На фотографіях нижче ви можете бачити одну з минулих успішних операцій. Саме в ту ніч хлопці з легкістю "зачистили" ворожу позицію, попередили наступ бойовиків і дозволили піхоті зайняти більш вигідну тактичне становище", – написали під знімками.
Зазначимо, що на сторінці не повідомляється, де і коли відбувався цей бій.
Українські військові "зачистили" атаку терористів (фото: facebook.com/pg/backandalive)
Українці відреагували на знімки в коментарях.
Як ми раніше повідомляли, на Донбасі ліквідовано бойовика Антона Коровіна з позивним "Вовк", який приїхав зі столиці Білорусі Мінська в Україну на окуповані території воювати проти ВСУ.