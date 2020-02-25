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Бійці ВСУ героїчно "зачистили" атаку ворога: фото успішної операції

STYLERЖиття    25.02.2020 - 14:39
Бійці ВСУ героїчно "зачистили" атаку ворога: фото успішної операції
Українські військові показали героїчні (фото: mil.gov.ua)

Українські військові показали, як знищили ворога

Українські захисники показали, як відбили одну з ворожих атак на Донбасі. Військова операція допомогла попередити наступ на позиції бойовиків Збройних сил України. Про це повідомили на сторінці "Повернись живbv" в Facebook і опублікували фото.

"За їхніми плечима не один вихід на ворожі позиції. На фотографіях нижче ви можете бачити одну з минулих успішних операцій. Саме в ту ніч хлопці з легкістю "зачистили" ворожу позицію, попередили наступ бойовиків і дозволили піхоті зайняти більш вигідну тактичне становище", – написали під знімками.

Зазначимо, що на сторінці не повідомляється, де і коли відбувався цей бій.

Бійці ВСУ героїчно &quot;зачистили&quot; атаку ворога: фото успішної операціїБійці ВСУ героїчно &quot;зачистили&quot; атаку ворога: фото успішної операціїУкраїнські військові "зачистили" атаку терористів (фото: facebook.com/pg/backandalive)

Українці відреагували на знімки в коментарях.

  • Супер хлопці...Выжигайте козломордых гостей...В повітрі повинно пахнути шквареной козлятиной.
  • Немає слів, просто безмежна гордість за наших хлоців, які так самовіддано захищають рідну землю. Боже, Боже, Боже не залишай їх і благослови наших дорогесеньких Захисників!!!
  • Я походи в тил ворога перенесла в своїй душі ,разом з сином подумки ходила в гості ,накривала своїм тілом наших дітей,і молилася,молилася щоб усі повернулися живі і здорові. Бережи вас господь діти!
  • Дякуємо, повертайтесь живими.
  • Бійці ВСУ героїчно &quot;зачистили&quot; атаку ворога: фото успішної операціїСкріншот коментарів (Facebook)

Як ми раніше повідомляли, на Донбасі ліквідовано бойовика Антона Коровіна з позивним "Вовк", який приїхав зі столиці Білорусі Мінська в Україну на окуповані території воювати проти ВСУ.

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