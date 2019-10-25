Була воїном: 40-річна паралімпійська чемпіонка добровільно пішла з життя (фото)

Чемпіонка Паралімпійських ігор Маріке Верворт зробила евтаназію (Фото: колаж РБК-Україна)

Чемпіонка Паралімпійських ігор Маріке Верворт багато років страждала на міопатію

Відома бельгійська легкоатлетка та чемпіон Паралімпійських ігор-2012 Маріке Верворт пішла з життя за допомогою евтаназії. 40-річна спортсменка страждала від невиліковної прогресуючого захворювання м'язів, і останнім часом її мучили постійні болі та напади епілепсії. Про це передає Tellerreport.

Чотириразова чемпіонка Великого шолома Кім Клійстерс назвала її істинною чемпіонкою та джерелом натхнення, а глава Бельгійського паралімпійського комітету Анн д'Ітерен зізналася, що ніколи не забуде сміливість, з якою Верворт боровся з цією хворобою.

Маріке Верворт (Фото: AFP / img.lemde.fr)

Спортсменка підписала документи про згоду на евтаназію за чотири роки до її тріумфу на Паралімпійських іграх у Лондоні. 22 жовтня в бельгійському місті Діст вона провела процедуру.

Вже в підлітковому віці Верворт поставили діагноз невиліковна хвороба, в результаті якої вона була змушена пересуватися в інвалідному візку. Проте дівчина не здалася і досягла величезних успіхів у спорті.

Маріке Верворт (Фото: tellerreport.com)

У 2012 році легкоатлетка стала чемпіонкою лондонських паралімпійських ігор з перегонів на візках. Бельгійка стала найкращою на дистанції 100 метрів, а на 200-м - фінішувала другою, одночасно встановивши європейський рекорд (33,65 секунди). Чотири роки вона успішно виступала на змаганнях у Ріо-де-Жанейро і отримала ще одну срібну, а також бронзову медалі.

Після Паралімпійських ігор в Бразилії Верворт неодноразово зізнавалася, що з часом її стан здоров'я помітно погіршився. За її словами, вона продовжувала старанно тренуватися, але кожен урок приносив сильний фізичний біль.

"Для мого тіла це занадто складно. Тренування приносять мені страждання... Перед кожною гонкою я багато працюю... Я докладаю всіх зусиль, щоб буквально вичавити страх і все інше", - казала Верворт CNN в 2016 році.

Вже тоді вона визнала, що можливість евтаназії дуже заспокоїла її та захистила від думок про самогубство. Варто зазначити, що ця процедура легальна в кількох країнах, включаючи Бельгію, Нідерланди, Люксембург, Канаду і Колумбію.

Маріке розповідала, що з часом почала ставитися до смерті інакше, ніж багато років тому.

Маріке Верворт (Фото: DirkVE / Mariekevervoort2012)

"Я уявляю це як операцію, після якої ти засинаєш і більше ніколи не прокидаєшся. Це щось спокійне для мене", - сказав спортсменка.

Незважаючи на наявність вищевказаних документів, після Паралімпійських ігор 2016 року Верворт сказала, що у неї все ще достатньо підстав для життя. Бельгійка зізналася, що у неї все ще є бажання "насолоджуватися життям", стрибати з парашутом та літати на винищувачі F-16. Однак у 2017 році спортсменці стало помітно гірше. За її словами, через найсильніші болі вона спала не більше 10 хвилин за ніч, а болезаспокійливі практично не допомагали.

За останні роки у ЗМІ майже не з'являлися новини про стан Верворт, поки у вересні 2019 року вона не з'явилася на пасажирському сидінні Lamborghini Huracan. Як сказала сама Маріке, її останнім бажанням було водити машину по шосе Золдер в бельгійському Лімбурзі.

У спортивному світі новини про смерть Верворт були сприйняті з глибоким смутком. Президент Паралімпійського комітету Бельгії Анн д'Ітерен заявила, що вона внесла величезний внесок у розвиток спорту в Бельгії.

"Ми не забудемо ані приголомшливі спортивні досягнення Маріке, ані її мужність перед обличчям хвороби", - йдеться в заяві д'Ітерен.

За словами генерального секретаря PCB Марка Верговена, Верворт допомогла популяризувати як перегони на візках, так і паралімпійські види спорту в цілому.

Чотирикратний переможець турніру Великого шолома з тенісу Кім Клейстерс не залишився осторонь. Знаменита бельгійка зізналася, що захоплювалася своєю співвітчизницею.

Маріке Верворт (Фото: tellerreport.com)

"Справжня чемпіонка та джерело натхнення, але, насамперед, красива і душевна жінка. Для мене було великою честю зустрітися з вами. Покойтесь з миром", - написав Клейстерс в Twitter.

Директор зі зв'язків з громадськістю Міжнародного олімпійського комітету (МПК) Крейг Спенс також висловив співчуття у зв'язку з кончиною спортсменки: "Маріке Верворт була воїном. У 2014 році я обговорював з нею повернення в гонку після серйозного інциденту на змаганнях у 2013 році, після чого лікарі сказали їй, що вона більше ніколи не зможе виступати. "Я послала їх до біса! Я живу, щоб змагатися і змагаюся, щоб жити. Я сказала, що повернуся, і я зробила це", - сказав Спенс.