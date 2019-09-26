В Італії евтаназію визнали допустимої

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Сприяння в здійсненні самогубства смертельно хворій людині не завжди злочин

Конституційний суд Італії ухвалив, що сприяння в здійсненні самогубства людям, які невиліковно хворі і відчувають "нестерпні страждання", не завжди є злочином. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Local.

Тепер очікується, що парламент Італії винесе це питання на обговорення. Це сталося після того, як в Мілані відбувся суд над активістом Марко Каппато , який допоміг смертельно хворій людині померти в Швейцарії.

"Будь-хто, хто сприяє суїцидальної наміру пацієнта з необоротною патологією, якого підтримують в живих з допомогою методів життєзабезпечення, не повинен бути покараний за певних умов", - йдеться в постанові суду.

Каппато відвіз 40-річного Фабіано Антониани в Швейцарії в лютому 2017 року, де йому допомогли померти. Він страждав тетраплегією (параліч всіх чотирьох кінцівок).

Також повідомляється, що італійська єпископська конференція вже висловила своє "невдоволення і віддаленість" від рішення суду, пославшись на Папу Франциска, який раніше виступив проти самогубства і евтаназії.

Зазначимо, зараз допомогу або підбурювання до самогубства в Італії караються тюремним ув'язненням на строк від 5 до 12 років.

Нагадаємо, В Італії за ненавмисне вбивство судитимуть офіцерів, причетних до загибелі 260 мігрантів, які потонули поблизу італійського острова Лампедуза.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що на північному сході Італії стався вибух на нафтопереробному заводі.