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В Італії евтаназію визнали допустимої

Новини » В світі    26.09.2019 - 15:42
В Італії евтаназію визнали допустимої
Ілюстративне фото (AFP)

Сприяння в здійсненні самогубства смертельно хворій людині не завжди злочин

Конституційний суд Італії ухвалив, що сприяння в здійсненні самогубства людям, які невиліковно хворі і відчувають "нестерпні страждання", не завжди є злочином. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Local.

Тепер очікується, що парламент Італії винесе це питання на обговорення. Це сталося після того, як в Мілані відбувся суд над активістом Марко Каппато, який допоміг смертельно хворій людині померти в Швейцарії.

"Будь-хто, хто сприяє суїцидальної наміру пацієнта з необоротною патологією, якого підтримують в живих з допомогою методів життєзабезпечення, не повинен бути покараний за певних умов", - йдеться в постанові суду.

Каппато відвіз 40-річного Фабіано Антониани в Швейцарії в лютому 2017 року, де йому допомогли померти. Він страждав тетраплегією (параліч всіх чотирьох кінцівок).

Також повідомляється, що італійська єпископська конференція вже висловила своє "невдоволення і віддаленість" від рішення суду, пославшись на Папу Франциска, який раніше виступив проти самогубства і евтаназії.

Зазначимо, зараз допомогу або підбурювання до самогубства в Італії караються тюремним ув'язненням на строк від 5 до 12 років.

Нагадаємо, В Італії за ненавмисне вбивство судитимуть офіцерів, причетних до загибелі 260 мігрантів, які потонули поблизу італійського острова Лампедуза.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що на північному сході Італії стався вибух на нафтопереробному заводі.

В Італії стався вибух на НПЗ В Італії будуть судити офіцерів, причетних до загибелі 260 мігрантів
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