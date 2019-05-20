Душа розривається: трагічно загинув боєць "Айдара" (фото)

Загинув Олександр Коляда з позивним Лемур (колаж: РБК-Україна)

Олександр Коляда ледве оговтався після важких поранень у 2017 році

Олександр Коляда з позивним "Лемур", ветеран АТО, боєць "Айдара", трагічно загинув в ніч на 20 травня. Про втрату уркаїнського героя повідомила волонтер Наталя Юсупова. Загибель воїна підтвердили на офіційній сторінці батальйону "Айдар" у Facebook.

Користувачі в коментарях повідомляють, що життя героя забрала жахлива ДТП.

Загинув Олександр Коляда з позивним Лемур (скрін: facebook.com/AYDAR24)

Наталія Юсупова розповіла про те, що допомагала в лікуванні і відновленні "Лемура", коли його привезли в київський Головний військовий клінічний госпіталь Міністерства Оборони України у 2017 році з важкими пораненнями.

"Пам'ятаю як його привезли. Весь нарубаний уламками. Дуже терплячий до болю... Лемур був мужнім воїном, відданим другом і чесною людиною. В моїй пам'яті назавжди залишиться: "Наташа б'є мене, тому що я не хочу їсти", - говорив він заливаючись сміхом, ховався під моєї шубою і підкладав мені в сумку цукерки. Багато всього було, і тільки хороше. Лемурчик, спасибі тобі за дружбу та відданість. Завжди буду пам'ятати твоє весілля, твої смски, твій сміх і твої жарти. Душа розривається. Світла пам'ять. Це несправедливо! Ти наш Воїн Світла. Ми завжди будемо сумувати за тобою", - написала волонтер на своїй сторінці.

Загинув Олександр Коляда з позивним Лемур (фото: facebook.com/nataliya.vetvitskaya)

Користувачі мережі щиро висловлюють співчуття рідним з приводу втрати близької людини і українського воїна.

Вічна пам'ять Герою!

Немає слів, немає слів... Я не можу досі повірити. Лемурчик, наш рідний хлопчик. Вчора говорила по телефону... Ти як раз купував воду в магазині. Світла пам'ять тобі, рідний.

Не можу повірити, що його немає.

Я вже не можу порахувати зірочок на небі, їх так багато... Ще одна зірочка буде там. Душа не перестає плакати, а серце боліти. Господи, не забирай більше їх. І так ясно на небі.

Я навіть не можу знайти слова, щоб вони підтримали вас і всіх, хто знав Воїна... схиляю голову перед усіма. Обіймаю, розумію, що біль ваша невимірна... І моя теж, незважаючи на те, що ми незнайомі. Просто і в цей ще один день Герой дав мені можливість жити, віддавши за неї свою.

Я не можу в це повірити... наш Лемурчик, молодший братик, улибака. Ти в моїй пам'яті назавжди, роднулька... Почивай з миром... Люблю...

Допомогти рідним організувати прощання з айдаровцем можна на картку Приватбанку 4149 6293 8202 5997 Коляда Ірина (мама Олександра).

Раніше ми писали, що на Донеччині загинув військовослужбовець Івано-Франківської бригади тактичної авіації повітряного командування ''Захід'', прапорщик Василь Богданович Джус.

Нагадаємо, в Харкові 6 травня трагічно загинув відомий волонтер.Причина смерті шокувала рідних і знайомих українського патріота.

А також ми повідомляли про загиблих на війні на Донбасі у квітні цього року.