Душа розривається: трагічно загинув боєць "Айдара" (фото)

Олександр Коляда ледве оговтався після важких поранень у 2017 році
Олександр Коляда з позивним "Лемур", ветеран АТО, боєць "Айдара", трагічно загинув в ніч на 20 травня. Про втрату уркаїнського героя повідомила волонтер Наталя Юсупова. Загибель воїна підтвердили на офіційній сторінці батальйону "Айдар" у Facebook.
Користувачі в коментарях повідомляють, що життя героя забрала жахлива ДТП.
Загинув Олександр Коляда з позивним Лемур (скрін: facebook.com/AYDAR24)
Наталія Юсупова розповіла про те, що допомагала в лікуванні і відновленні "Лемура", коли його привезли в київський Головний військовий клінічний госпіталь Міністерства Оборони України у 2017 році з важкими пораненнями.
"Пам'ятаю як його привезли. Весь нарубаний уламками. Дуже терплячий до болю... Лемур був мужнім воїном, відданим другом і чесною людиною. В моїй пам'яті назавжди залишиться: "Наташа б'є мене, тому що я не хочу їсти", - говорив він заливаючись сміхом, ховався під моєї шубою і підкладав мені в сумку цукерки. Багато всього було, і тільки хороше. Лемурчик, спасибі тобі за дружбу та відданість. Завжди буду пам'ятати твоє весілля, твої смски, твій сміх і твої жарти. Душа розривається. Світла пам'ять. Це несправедливо! Ти наш Воїн Світла. Ми завжди будемо сумувати за тобою", - написала волонтер на своїй сторінці.
Загинув Олександр Коляда з позивним Лемур (фото: facebook.com/nataliya.vetvitskaya)
Користувачі мережі щиро висловлюють співчуття рідним з приводу втрати близької людини і українського воїна.
Допомогти рідним організувати прощання з айдаровцем можна на картку Приватбанку 4149 6293 8202 5997 Коляда Ірина (мама Олександра).
Раніше ми писали, що на Донеччині загинув військовослужбовець Івано-Франківської бригади тактичної авіації повітряного командування ''Захід'', прапорщик Василь Богданович Джус.
Нагадаємо, в Харкові 6 травня трагічно загинув відомий волонтер.Причина смерті шокувала рідних і знайомих українського патріота.
А також ми повідомляли про загиблих на війні на Донбасі у квітні цього року.